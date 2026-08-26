scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'गिफ्ट नहीं चाहिए, स्कूल ठीक करा दो', रक्षाबंधन पर छात्राओं की पुलिस से अनोखी मांग

रक्षाबंधन के मौके पर धनबाद से एक अनोखा मामला सामने आया. यहां छात्राओं ने DC, SSP समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी. अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गिफ्ट नहीं चाहिए, वे चाहती हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो.

Advertisement
X
धनबाद में स्कूली छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी
धनबाद में स्कूली छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों को बांधी राखी

रक्षाबंधन के मौके पर धनबाद समाहरणालय में एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी. सरकारी स्कूल की छात्राओं ने DC, SSP समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधी. खास बात तो ये है कि यह कार्यक्रम सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा. राखी बांधने के बाद छात्राओं ने अधिकारियों से खुलकर संवाद किया और अपने स्कूलों से जुड़ी समस्याओं को खुलकर उनके सामने रखा. 

किसी छात्र ने जर्जर स्कूल भवन की शिकायत की तो किसी ने बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया. तो वहीं, कुछ छात्राओं ने रास्ते में मनचलों द्वारा परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई. 

अधिकारियों ने छात्राओं की बातों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया. इस दौरान DC आदित्य रंजन ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उनकी सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी. छात्राओं का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस अधिकारियों के साथ मनाकर उन्हें बेहद खुशी हुई. 

सम्बंधित ख़बरें

Woman trapped in landslide rescued by locals
धनबाद में मलबे में दबी महिला को स्थानीय लोगों ने बचाया
Sudden ground sinking in Chhatabad Dhanbad causes houses to collapse
धनबाद के अचानक जमीन धंसी, कई घर हुए जमींदोज
धनबाद में अचानक धंसी जमीन, समा गए कई मकान; देखें भयावह मंजर
Dhanbad house collapse
धनबाद में भीषण भू-धंसान, जायजा लेने पहुंचे सांसद का ग्रामीणों ने किया विरोध
मलबे में दबी जिंदगी की कहानी दिल दहला देगी. (Photo: Screengrab)
'ऐसा लगा कि अब नहीं बचूंगी...' मलबे में दबी जिंदगी की कहानी

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर ठगों का खतरनाक प्लान, गिफ्ट से लेकर डिलीवरी तक फ्रॉड, ये है सेफ्टी मंत्र

इस आयोजन ने पुलिस और आम लोगों के बीच भरोसे और अपनेपन का संदेश दिया. छात्राओं का कहना है कि पुलिस अधिकारी दिन-रात लोगों की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, इसलिए उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना हर मायने में बहुत ही खास रहा. 

Advertisement

DC आदित्य रंजन ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने शिक्षक, छात्र, छात्राओं के साथ संवाद भी किया. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद स्कूलों में व्यवस्थाओं और कामकाज की स्थिति की समीक्षा करना था. उन्होंने बताया कि छात्राओं ने उन्हें चोरी, मनचलों से होने वाली परेशानी और अन्य दिक्कतों के बारे में बताया. उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया. साथ ही, सुरक्षा के लिहाज से सभी थाना क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग और जांच कराए जाने का भरोसा दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    बिकिनी में रक्षाबंधन! कृति सेनन का विज्ञापन विवाद के बाद हटा, इसी पर भिड़े थेे राहुल-कंगना |
    ‘पहले वैभव, अब जायसवाल’, मांजरेकर का वार- ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ेंगे तो दोबारा करेंगे वही गलती |
    पुलिस को न हो शक इसलिए साधु के वेश में करते थे गांजे की तस्करी, RPF ने 2 को पकड़ा |
    वाराणसी में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत, गंगा के जलस्तर में लगातार जारी उफान |
    एक्सपायर हो चुकी दवाइयां फार्मेसी से वापस लेकर क्या करती हैं कंपनियां? |
    अडानी की कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, झटके में स्‍टॉक बना रॉकेट! |
    रूस से MBBS, भारत में मेडिकल एग्जाम में फेल... कैंसर की नकली दवा बेचने वाले डॉक्टर की कुंडली |
    अचानक आया सैलाब और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स-गाड़ियों को बहाता चला गया, नेपाल में तबाही |
    Rakshabandhan Special Mithai: घर में नहीं है खोया तो कोई बात नहीं, सिर्फ काजू और चीनी से 10 मिनट में बनाएं शाही काजू रोल |
    'मेरे साथ सोना चाहते हैं' एक्टर से बना पॉर्न स्टार, हुआ पछतावा, बोला- इंडस्ट्री में मत आना
    Advertisement