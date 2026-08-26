'गिफ्ट नहीं चाहिए, स्कूल ठीक करा दो', रक्षाबंधन पर छात्राओं की पुलिस से अनोखी मांग

रक्षाबंधन के मौके पर धनबाद समाहरणालय में एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी. सरकारी स्कूल की छात्राओं ने DC, SSP समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधी. खास बात तो ये है कि यह कार्यक्रम सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा. राखी बांधने के बाद छात्राओं ने अधिकारियों से खुलकर संवाद किया और अपने स्कूलों से जुड़ी समस्याओं को खुलकर उनके सामने रखा.

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किसी छात्र ने जर्जर स्कूल भवन की शिकायत की तो किसी ने बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया. तो वहीं, कुछ छात्राओं ने रास्ते में मनचलों द्वारा परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई.

अधिकारियों ने छात्राओं की बातों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया. इस दौरान DC आदित्य रंजन ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उनकी सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी. छात्राओं का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस अधिकारियों के साथ मनाकर उन्हें बेहद खुशी हुई.

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इस आयोजन ने पुलिस और आम लोगों के बीच भरोसे और अपनेपन का संदेश दिया. छात्राओं का कहना है कि पुलिस अधिकारी दिन-रात लोगों की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, इसलिए उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाना हर मायने में बहुत ही खास रहा.

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DC आदित्य रंजन ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने शिक्षक, छात्र, छात्राओं के साथ संवाद भी किया. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद स्कूलों में व्यवस्थाओं और कामकाज की स्थिति की समीक्षा करना था. उन्होंने बताया कि छात्राओं ने उन्हें चोरी, मनचलों से होने वाली परेशानी और अन्य दिक्कतों के बारे में बताया. उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया. साथ ही, सुरक्षा के लिहाज से सभी थाना क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग और जांच कराए जाने का भरोसा दिया.

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