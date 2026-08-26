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Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर भद्रा, राहुकाल और चंद्र ग्रहण एक साथ! जानें क्या रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan 2026: क्या आप भी 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण और राहुकाल के बीच राखी बांधने के सही समय को लेकर उलझन में हैं? तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी सभी जानकारी.

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रक्षाबंधन 2026 (Photo: ITG)
रक्षाबंधन 2026 (Photo: ITG)

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते की मिठास और प्रेम का प्रतीक है. लेकिन इस बार राखी बांधने से पहले समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है. वजह है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है. इसके अलावा भद्रा और राहुकाल को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं. ऐसे में आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं कि 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा और ग्रहण का इस पर्व पर क्या असर पड़ेगा.

कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन? (Raksha Bandhan 2026 Date)

साल 2026 में रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार, 28 अगस्त को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 9 बजकर 08 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 28 अगस्त की सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर होगा. उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा. 

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राखी के दिन क्या रहेगा भद्रा का असर?

मान्यताओं के मुताबिक, भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है. इसलिए हर साल राखी की तारीख तय करते समय भद्रा की स्थिति देखी जाती है.

इस बार बहनों के लिए राहत की बात है कि 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा. पंचांग के अनुसार, भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी. ऐसे में भद्रा की वजह से राखी बांधने में किसी तरह की बाधा नहीं मानी जाएगी.

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28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय

द्रिक पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक माना जा रहा है.

क्या राहुकाल में राखी बांधनी पड़ेगी?

रक्षाबंधन के दिन राहुकाल का समय भी ध्यान में रखना जरूरी होगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को राहुकाल करीब सुबह 10 बजकर 46 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 22 मिनट तक रहेगा. 

हालांकि, खास बात यह है कि राखी बांधने का मुख्य शुभ समय सुबह 9:48 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा. इसलिए राखी बांधने वाले समय और राहुकाल के बीच टकराव नहीं होगा. बहनें सुबह के शुभ समय में आसानी से राखी बांध सकती हैं.

रक्षाबंधन के दिन ही लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण

28 अगस्त को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है. भारतीय समय के अनुसार, ग्रहण की आंशिक अवस्था करीब सुबह 8 बजकर 04 मिनट से सुबह 11 बजकर 22 मिनट तक रहेगी. ग्रहण की पीक टाइमिंग सुबह 9 बजकर 43 मिनट के आसपास रहेगी.

यही वजह है कि इस बार रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पड़ने से लोगों के मन में राखी बांधने के समय को लेकर ज्यादा असमंजस है.

28 अगस्त को आखिर कब बांधें राखी?

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पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक राखी बांधने का समय रखा जा सकता है. इस दौरान भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा और राहुकाल भी शुरू नहीं हुआ होगा.

इसलिए बहनें सुबह के समय पूजा की तैयारी करके शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं. हालांकि, अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त में होने वाले कुछ मिनटों के अंतर को जरूर ध्यान में रखें.

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