दिल्ली में पानी भरने पर पहली बार किसी बड़े अफसर ने मांगी माफी, NDMC प्रमुख बोले-SORRY...

देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव की समस्या पर एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला है. NDMC के चेयरपर्सन मनोज द्विवेदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट साझा कर जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.

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दिल्ली के प्रशासनिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी इतने बड़े अफसर ने जलभराव के कारण आम जनता को हुई असुविधा के लिए खुलकर माफी मांगी है.

चेयरपर्सन मनोज द्विवेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "25 अगस्त 2026 को जलभराव के कारण एनडीएमसी क्षेत्र में जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, मैं उन सभी से तहे दिल से माफी मांगता हूं. आमतौर पर हम 15 से 20 मिनट के भीतर पानी निकाल देते हैं, लेकिन हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कम से कम 3-4 इलाकों में पानी पूरी तरह से निकलने में एक घंटे से अधिक का समय लग गया."

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कम समय में 72 मिमी बारिश बनी वजह

अधिकारी ने माना कि 2 घंटे से भी कम समय में 72 मिमी से अधिक बारिश हुई, जो काफी अप्रत्याशित थी. हालांकि, उन्होंने इसे केवल एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "यह कोई बहाना नहीं हो सकता और हमें भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अपने सिस्टम को और मजबूत करना होगा."

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I sincerely apologise to everyone in NDMC area who faced difficulties due to water logging instances on 25th August 2026. Usually we are able to clear the water logging within 15-20 minutes. But despite our best efforts in at least 3-4 areas water…. (1/n) — Manoj Dwivedi (@dwivedimk_ias) August 25, 2026

लॉन्ग टर्म प्लान पर काम और नागरिकों से मांगे सुझाव

मनोज द्विवेदी ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरी NDMC एरिया को जलभराव मुक्त बनाने के लिए जल्द ही कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे. उन्होंने जनता से सुधार के लिए सुझाव भी मांगे और कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि भविष्य में नागरिकों को ऐसी किसी असुविधा का सामना न करना पड़े.

सार्वजनिक रूप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने और सुधार की प्रतिबद्धता जताने के इस कदम की सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा सराहना भी की जा रही है.

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