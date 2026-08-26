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ब्रालेट में रक्षाबंधन! कृति सेनन का विज्ञापन विवाद के बाद हटा, इसी पर भिड़े थेे राहुल-कंगना

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन एड पर हुए विवाद के बाद कंपनी ने उसे सभी प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया है. ब्रांड ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एड वापस लेने की बात कही है.

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कंपनी ने कृति सेनन का एड हटाया (Photo: Screengrab)
कंपनी ने कृति सेनन का एड हटाया (Photo: Screengrab)

ब्रालेट ब्लाउज में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना कृति सेनन पर भारी पड़ गया. जूलरी ब्रांड के एड में कृति सेनन को जब लोगों ने ब्रालेट पहनकर ऑनस्क्रीन भाई को राखी बांधते हुए देखा, तो लोगों को गुस्सा फूट पड़ा. कृति के एड पर बवाल मचा हुआ है. सोशल माीडिया पर कृति और जूलरी ब्रांड को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. कंगना रनौत ने भी कृति के कपड़ों पर सवाल उठाए. विवाद के बाद जूलरी ब्रांड ने अपना एड वापस ले लिया है. 

हटाया गया कृति का विवादित एड

रक्षाबंधन से पहले राखी के एड पर बवाल मचता हुआ देख अब खुद जूलरी ब्रांड GIVA ने इसपर रिएक्ट किया है. GIVA  ने कृति सेनन वाले अपने रक्षाबंधन विज्ञापन को वापस ले लिया है, यानी हटा दिया है.

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GIVA ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट जारी करके अपने विवादित एड को हटाने के ऐलान किया है. GIVA ने अपने बयान में कहा कि वो भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति बेहद सम्मान रखता है. ब्रांड ने यह भी कहा कि इस कैंपेन का उद्देश्य त्योहार की भावना को पेट्स तक ले जाना था. 

ब्रांड ने अपने बयान में कहा- हमारे मन में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति उच्चतम सम्मान और गहरा आदर है. एक ब्रांड के रूप में हमने हमेशा पूरे परिवार के साथ इन खुशी के पलों को मनाने में विश्वास किया है और इस बार हम इस प्यार और उत्सव को अपने पेट्स तक ले जाना चाहते थे. 

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बयान में आगे कहा गया है- 'अगर हमारे विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था. हमने इस विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म्स/मीडिया से हटा दिया है. इस त्योहार के सीजन में आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं.' 

राखी एड में क्या था? 
जूलरी ब्रांड के एड में कृति सेनन रिवीलिंग आउटफिट में ऑनस्क्रीन भाई को राखी बांधती हुई नजर आई थीं. उन्होंने ब्रालेट स्टाइल ब्लाज के साथ श्रग और शरारा कैरी किया था. रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार के लिए कृति का रिवीलिंग आउटफिट पहनना लोगों को पसंद नहीं आया. लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया. वहीं, राखी एड में पूजा की थाली मिसिंग होने पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे. कुछ लोगों को कृति का डॉगी को राखी बांधना भी भारतीय संस्कारों के खिलाफ लगा. इन सभी चीजों को लेकर कृति और जूलरी ब्रांड को सोशल मीडिया पर खूब खरी-खोटी सुनाई गई. 

कृति के एड पर कंगना रनौत ने उठाए थे सवाल

रिवीलिंग आउटफिट में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने पर कंगना रनौत ने भी कृति सेनन को खरी-खोटी सुनाई. कंगना ने अपनी पोस्ट में लिखा था- महिलाओं के लिए यह एक शानदार समय है. हमारी अलमारियां तरह-तरह के कपड़ों से भरी हैं. आज की महिला ग्लोबल है. कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार-कमीज तक, आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो फिर आप बिकीनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शन कहां गए? यह ऐड जानबूझकर अजीब बनाया गया है. 

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