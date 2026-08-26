scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा को रद्द कर दिया है. जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले ही एक अभ्यर्थी के पास प्रश्नपत्र पहुंच गया था और उसे इसका फायदा भी मिला. पेपर लीक की शिकायतों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की प्राथमिक जांच रिपोर्ट आने पर आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया है.

Advertisement
X
MPSC की ड्रग परीक्षा रद्द.
MPSC की ड्रग परीक्षा रद्द.

देशभर में पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है. नीट पेपर लीक समेत अन्य के बाद अब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने फूड एंड ड्रग विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है. पेपर में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच में कई बातों का खुला हुआ है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले ही एक उम्मीदवार के पास प्रश्नपत्र पहुंच गए थे और उसे इसका फायदा भी हुआ. इसके बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया.

पेपर लीक के शिकायतों के बाद फैसला 

बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 29 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद मार्च 2026 को स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा महाराष्ट्र के छह विभागीय मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में हुई थी. पेपर के बाद गही कुछ छात्रों ने गड़बड़ी की शिकायत की थी. 

सम्बंधित ख़बरें

People move on a waterlogged area following rainfall, at Sangam Vihar, in New Delhi, Monday, Aug. 24, 2026. (PTI Photo)(PTI08_24_2026_000234B)
दिल्ली में पानी भरने पर पहली बार किसी बड़े अफसर ने मांगी माफी, कहा- SORRY
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 6 साल का बच्चा.
'नौकरी नहीं, लाठी मिल रही', 6 साल के बच्चे ने CM सम्राट से मांगा इस्तीफा
ऐसे कर लें सरकारी नौकरी की तैयारी.
चाहिए IBPS क्लर्क में सिलेक्शन? इस तरह कर सकते हैं तैयारी
Cancer Vaccine
कैंसर के 1 लाख वाले इंजेक्शन में सिर्फ पानी, खौफनाक खुलासा
Weather Update
दिल्ली से UP-बिहार-झारखंड तक अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर भद्रा, राहुकाल और चंद्र ग्रहण एक साथ! जानें क्या रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त |
    'गिफ्ट नहीं चाहिए, स्कूल ठीक करा दो', रक्षाबंधन पर छात्राओं की पुलिस से अनोखी मांग |
    सूडान में फिर भड़की हिंसा, 27 लोगों की हत्या का दावा... 4 बच्चों की भी मौत |
    दिल्ली में पानी भरने पर पहली बार किसी बड़े अफसर ने मांगी माफी, NDMC प्रमुख ने लिखा 'सॉरी' |
    कंगना रनौत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, मनुस्मृति के मुद्दे पर साधा निशाना |
    महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला |
    बिकिनी में रक्षाबंधन! कृति सेनन का विज्ञापन विवाद के बाद हटा, इसी पर भिड़े थेे राहुल-कंगना |
    ‘पहले वैभव, अब जायसवाल’, मांजरेकर का वार- ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ेंगे तो दोबारा करेंगे वही गलती |
    पुलिस को न हो शक इसलिए साधु के वेश में करते थे गांजे की तस्करी, RPF ने 2 को पकड़ा |
    वाराणसी में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत, गंगा के जलस्तर में लगातार जारी उफान
    Advertisement