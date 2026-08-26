महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द, स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बड़ा फैसला

देशभर में पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है. नीट पेपर लीक समेत अन्य के बाद अब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने फूड एंड ड्रग विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है. पेपर में गड़बड़ी और पेपर लीक की शिकायतों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच में कई बातों का खुला हुआ है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले ही एक उम्मीदवार के पास प्रश्नपत्र पहुंच गए थे और उसे इसका फायदा भी हुआ. इसके बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया.

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पेपर लीक के शिकायतों के बाद फैसला

बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप-बी भर्ती के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 29 जुलाई 2025 को विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद मार्च 2026 को स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा महाराष्ट्र के छह विभागीय मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में हुई थी. पेपर के बाद गही कुछ छात्रों ने गड़बड़ी की शिकायत की थी.

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