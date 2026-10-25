Spicy Gobi Mirchi Achar: आम-नींबू छोड़िए, सौंफ और राई डालकर बनाएं फूलगोभी और मिर्ची का मिक्स अचार, सादी रोटी-दाल संग लगेगा टेस्टी

Gobhi-Mirchi Achar: खाने की थाली में अगर कोई चटपटी चीज़ न हो, तो स्वाद थोड़ा फीका-फीका सा लगता है. आम और नींबू का अचार तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस बार सर्दियों के खास स्वाद का मजा लेने के लिए ट्राई करें गोभी और हरी मिर्च का यह चटपटा और मसालेदार अचार. सौंफ, राई और चुनिंदा मसालों का तड़का इस अचार के स्वाद को इतना बढ़ा देता है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे एक की जगह चार रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे. आइए जानते हैं इसकी बेहद आसान रेसिपी.

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अचार बनाने के लिए सामग्री

फूल गोभी: 1 मध्यम आकार की (छोटे-छोटे टुकड़ों में कटी हुई)

हरी मिर्च: 10-12 (बीच से कटी हुई या मनचाहे टुकड़ों में)

सौंफ: 2 बड़े चम्मच (दरदरी पिसी हुई)

राई या पीली सरसों: 2 बड़े चम्मच (पिसी हुई)

मेथी दाना पाउडर: ½ छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

हींग: ¼ छोटा चम्मच

कलौंजी: ½ छोटा चम्मच

सरसों का तेल: 4-5 बड़े चम्मच

सिरका (Vinegar) या नींबू का रस: 1 बड़ा चम्मच (लाइफ बढ़ाने और खटास के लिए - ऑप्शनल)

नमक: स्वादानुसार

अचार बनाने की विधि

गोभी और मिर्च की तैयारी: सबसे पहले गोभी के फूलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगोकर रख दें, ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाएं. इसके बाद गोभी और हरी मिर्च को अच्छी तरह धोकर किसी साफ कपड़े पर फैलाकर धूप में या पंखे के नीचे 1-2 घंटे के लिए सुखा लें ताकि सारा नमी (मॉइस्ट) खत्म हो जाए.

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मसाले तैयार करें: एक पैन में सौंफ, राई और मेथी दाना को हल्का सा ड्राई रोस्ट (भुना) कर लें, ताकि उनकी नमी निकल जाए. फिर इन्हें दरदरा पीस लें.

तेल गरम करें: एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर तब तक गर्म करें जब तक उससे धुआं न निकलने लगे. इसके बाद गैस बंद कर दें और तेल को हल्का गुनगुना (नॉर्मल) होने दें.

मसाले मिलाएं: अब एक बड़े बर्तन में सुखी हुई गोभी और हरी मिर्च डालें. इसमें दरदरी पिसी सौंफ, राई, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कलौंजी, हींग और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

तेल और सिरका डालें: ऊपर से गुनगुना सरसों का तेल और सिरका (या नींबू का रस) डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें ताकि हर टुकड़े पर मसालों की अच्छी कोटिंग हो जाए.

स्टोर करें: आपका चटपटा गोभी-मिर्ची का इंस्टेंट अचार तैयार है! इसे एक साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रख दें. आप इसे तुरंत खा सकते हैं और धूप दिखाकर कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं.

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