Egg Bhurji Recipe: भूल जाएंगे पनीर, टमाटर-प्याज डालकर बनाएं अंडे की चटपटी भुर्जी, रोटी-चावल संग लगेगी टेस्टी

अक्सर घरों में सब्जी खत्म हो जाती है जिसके बाद समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए. इसके अलावा रोज-रोज एक ही जैसी सब्जियां खाकर भी मन भर जाता है. ऐसे में कुछ चटपटा और प्रोटीन से भरपूर बनाने का मन हो तो ढाबा स्टाइल अंडे की भुर्जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और देसी मसालों के साथ भुनी गई यह एग भुर्जी स्वाद में इतनी लाजवाब होती है कि इसके आगे आपको पनीर भुर्जी भी फीकी लगेगी.

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अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी अंडे की भुर्जी बनने के बाद काफी सूखी या रबड़ जैसी हो जाती है लेकिन सही तड़के और एक सीक्रेट ट्रिक से आप इसे एकदम सॉफ्ट, मलाईदार और जूसी बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

अंडे - 4

प्याज - 2 बड़े (बारीक कटे हुए)

टमाटर - 2 (बारीक कटे हुए)

हरी मिर्च - 2 से 3 (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 छोटा चम्मच

मक्खन या देसी घी - 1 बड़ा चम्मच

तेल - 1 बड़ा चम्मच

जीरा - 1/2 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर - 1 छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

धनिया पाउडर - 1 छोटा चम्मच

पाव भाजी मसाला या किचन किंग मसाला - 1/2 छोटा चम्मच (स्ट्रीट स्टाइल स्वाद के लिए)

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कसूरी मेथी - 1 छोटा चम्मच (हथेली से क्रश की हुई)

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

दूध या मक्खन - 1 बड़ा चम्मच (भुर्जी को जूसी बनाने के लिए)

नमक - स्वादानुसार

बनाने का तरीका

एक बाउल में 4 अंडे फोड़कर निकालें. इसमें चुटकी भर नमक और 1 चम्मच दूध (या पिघला मक्खन) डालकर व्हिस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लें. दूध मिलाने से अंडे की भुर्जी पकने के बाद भी सॉफ्ट और जूसी रहती है.

कड़ाही में 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच मक्खन गरम करें. इसमें जीरा डालें और चटकने दें.

अब बारीक कटे प्याज और हरी मिर्च डालकर मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट चलाएं.

अब कटे हुए टमाटर और स्वादानुसार नमक मिलाएं. टमाटर के गलने तक पकाएं. फिर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर धीमी आंच पर मसालों के तेल छोड़ने तक भूनें.

अब आंच को एकदम धीमा करें और फेंटे हुए अंडे कड़ाही में डाल दें. तुरंत चम्मच या कछुल से लगातार चलाते रहें ताकि अंडे के बारीक-बारीक दाने बनें.

मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट ही पकाएं. ध्यान रखें कि अंडे को बहुत ज्यादा न भूनें, वरना यह सूखी और कड़क हो जाएगी.

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अंत में कसूरी मेथी, गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया डालकर मिलाएं और गैस बंद कर दें.

तैयार है आपकी गरमा-गरम, चटपटी और मलाईदार अंडे की भुर्जी. इसे तवा रोटी, गरमा-गरम पराठे या फिर उबले चावलों के साथ सर्व करें.

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