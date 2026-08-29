कृति सेनन ने राखी एड में पहनी रिवीलिंग ब्रालेट, भड़के 'रामायण के लक्ष्मण', बोले- मर्दों की असली मर्दानगी...

कृति सेनन का रक्षाबंधन एड विवादों के बाद भले ही हटा दिया गया है. लेकिन इसपर छिड़ी बहस अभी भी जारी है. ब्रालेट पहनकर ऑनस्क्रीन भाई को राखी बांधने पर कोई कृति को फटकार रहा है, तो कोई एक्ट्रेस के सपोर्ट में आवाज उठा रहा है. अब धार्मिक सीरियल 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने राखी एड में कृति के रिवीलिंग कपड़ों पर अपनी राय सामने रखी है.

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क्या बोले सुनील लहरी?

सुनील लहरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कृति के एड को बायकॉट करने पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा- हमारे त्योहार, हमारे पर्व या हमारे फेस्टिवल...भले ही हम जो चाहें वो कह लें...इनके साथ हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है. इन सबका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है.

सुनील लहरी ने ये भी बताया कि मर्द की असली मर्दानगी किस चीज में है. उन्होंने आगे कहा- जैसे पिछले दिनों एक रक्षाबंधन के विज्ञापन को एकजुट होकर जिस तरह से बहिष्कार किया गया. उसकी मैं बहुत सराहना और सम्मान करता हूं. हम सब मर्दों की असली मर्दानगी नारी की रक्षा करने में है. हम सबको उनका रक्षक होना चाहिए...भक्षक नहीं. वो सम्मानीय हैं, पूजनीए हैं.

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वीडियो के साथ सुनील लहरी ने कैप्शन में लिखा- हमारे त्योहार हमारी संस्कृति और भावनाएं हैं. पिछले दिनों एकजुट होकर रक्षाबंधन के विज्ञान का जो बहिष्कार किया वो सम्मान्नीय है. रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई.



क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बीते दिनों कृति सेनन रक्षाबंधन के लिए स्पेशली तैयार किए गए जूलरी ब्रांड के एड में नजर आईं. एड में वो ब्रालेट स्टाइल में ऑनस्क्रीन भाई को राखी बांधती हुई नजर आई थीं. राखी के पावन पर्व के मौके पर रिवीलिंग कपड़े पहनने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. कंगना रनौत ने भी कृति के लुक पर निशाना साधा था. विवाद को बढ़ता देख ब्रांड ने सभी प्लेटफॉर्म से एड हटा दिया है.

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