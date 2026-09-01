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Aloo Bhakarwadi Recipe: नाश्ते में 4 आलू से बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी भाकरवड़ी, चाय के साथ स्वाद होगा दोगुना, बेहद आसान है रेसिपी!

शाम की चाय के साथ कुछ तीखा और खस्ता खाने का मन है, तो आलू भाकरवड़ी बेस्ट ऑप्शन है. उबले आलू और देसी मसालों से तैयार यह क्रिस्पी स्नैक मिनटों में बन जाता है. समोसे-कचौड़ी से हटकर कुछ नया ट्राई करने के लिए यह आसान रेसिपी जरूर बनाएं.

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आलू को मैदे में मिलाकर कुरकुरा नाश्ता बनाएं. (PHOTO:AI)
आलू को मैदे में मिलाकर कुरकुरा नाश्ता बनाएं. (PHOTO:AI)

Aloo Bhakarwadi Recipe: शाम को सुहाना मौसम हो और बालकनी में बैठ कर चाय की चुस्कियां ली जा रही हों और साथ में कुछ गरमा-गरम, खस्ता और चटपटा मिल जाए, तो मजा कई गुना बढ़ जाता है. शाम को थकान मिठाने के लिए लोग चाय पीते हैं, अक्सर चाय के साथ समोसा, कचौड़ी या पकौड़े परोसे जाते हैं, लेकिन हर बार वही पुरानी चीजें खाकर हम बोर हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप कुछ नया, झटपट और रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी स्नैक बनाना चाहते हैं, तो आप महाराष्ट्र और गुजरात का फेमस आलू भाकरवड़ी ट्राई कर सकते हैं.

बाहर से बेहद खस्ता और अंदर से तीखी-चटपटी आलू की स्टफिंग का यह कॉम्बिनेशन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है. इसे बनाने में ना तो समय लगता है और न ही महंगे सामान की जरूरत होती है. महज 4 उबले आलू और घर में मौजूद देसी मसालों से यह मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है. आइए आपको आलू भाकरवड़ी बनाने का तरीका बताते हैं.

आलू भाकरवड़ी के लिए सामग्री

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आटा लगाने के लिए: 1 कप मैदा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तेल (मोयन के लिए), स्वादानुसार नमक.

स्टफिंग के लिए: 4 उबले आलू, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च पेस्ट, हरा धनिया, नमक.

बाइंडिंग के लिए: 2 चम्मच मैदा और पानी का पतला घोल.

आलू भाकरवड़ी बनाने का आसान तरीका

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डो तैयार करें: एक बर्तन में मैदा, नमक, अजवाइन और तेल डालकर मिलाएं.थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें और 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दें.

स्टफिंग बनाएं: उबले आलू को मैश करें. इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अमचूर, अदरक-मिर्च पेस्ट, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

बेलें और रोल करें: आटे की लोई बनाकर पतली और बड़ी पूरी बेलें. इस पर आलू की स्टफिंग की पतली परत फैलाएं. अब इसे किनारे से मोड़ते हुए एक टाइट रोल बना लें.

कटिंग और सील: रोल के आखिरी किनारे पर मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपकाएं.अब चाकू से आधे-आधे इंच के टुकड़ों में गोल भाकरवड़ी काट लें.

फ्राई करें: कड़ाही में तेल गरम करें.भाकरवड़ी के टुकड़ों को मैदे के पतले घोल में हल्का सा डुबोएं और गरम तेल में डालें. स्लो से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन और कुरकुरा होने तक तलें.

इस तरीके से करें सर्व  

शाम को चाय के साथ गरमा-गरम और खस्ता आलू भाकरवड़ी परोसे. चाय के अलावा आप इसे तीखी हरी चटनी या मीठे टोमैटो सॉस के साथ भी परोस सकते हैं, चटनी के साथ इनका स्वाद दोगुना हो जाता है.

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