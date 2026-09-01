11 मौतों वाले कौशांबी पटाखा ब्लास्ट में बड़ा एक्शन, 3 फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मोहम्मदपुर मनौरी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. 11 लोगों की मौत वाले इस हादसे के बाद पुलिस ने तीन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया है. पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने शकील, कहकशा बानो और आदिल पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. यह कार्रवाई 31 अगस्त को हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद की गई है. पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मनौरी में नौशाद अली की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था. हादसा इतना भीषण था कि इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी. कई लोग घायल भी हुए थे. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था.

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विस्फोट के मामले में पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले में मुख्य आरोपी नौशाद अली का नाम सबसे पहले सामने आया. इसके अलावा उसकी पत्नी कहकशा बानो, बेटा आदिल, भाई शकील, शकील की पत्नी शबाना और साइना को भी आरोपी बनाया गया. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी नौशाद अली को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. वहीं शकील की पत्नी शबाना और साइना को हिरासत में लिया गया है. लेकिन शकील, कहकशा बानो और आदिल अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. कई स्तर पर उनकी तलाश की जा रही है. अब पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने तीनों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. पुलिस को उम्मीद है कि इनाम की घोषणा के बाद फरार आरोपियों के बारे में जानकारी मिलने और उनकी गिरफ्तारी में मदद मिलेगी. जिन तीन आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है, उनमें शकील, कहकशा बानो और आदिल शामिल हैं. तीनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम है. यानी पुलिस की ओर से तीनों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई और तेज कर दी गई है.

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पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में पुलिस का बड़ा एक्शन

पटाखा फैक्ट्री में हुए इस भीषण विस्फोट के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं. मामले में लापरवाही सामने आने के बाद प्रयागराज रेंज के आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है. एक इंस्पेक्टर समेत छह दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद साफ है कि पुलिस अब मामले में सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि लापरवाही के पहलू पर भी कार्रवाई की जा रही है. विस्फोट के बाद सामने आए घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

मोहम्मदपुर मनौरी की पटाखा फैक्ट्री में 31 अगस्त को हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत के बाद यह मामला गंभीर हो गया था. हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले में छह लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया. पुलिस की कार्रवाई में अब तक मुख्य आरोपी नौशाद अली गिरफ्तार हो चुका है. शबाना और साइना हिरासत में हैं. दूसरी तरफ शकील, कहकशा बानो और आदिल की तलाश जारी है. तीनों के फरार होने के कारण पुलिस ने अब उनके ऊपर इनाम घोषित किया है.

इस पूरे मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अहम चुनौती बनी हुई है. पुलिस लगातार दबिश दे रही है. अब 25-25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा के बाद उनकी तलाश को और तेज किया गया है. वहीं, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बीच इस बात की भी जांच जारी है कि पटाखा फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और इसमें किस स्तर पर लापरवाही हुई. इसी मामले में आईजी प्रयागराज रेंज की ओर से एक इंस्पेक्टर समेत छह दरोगाओं को निलंबित किया गया है.

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फरार आरोपियों पर पुलिस ने बढ़ाया दबाव

फिलहाल कौशांबी के मोहम्मदपुर मनौरी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है. तीन फरार आरोपियों पर इनाम घोषित होने के बाद अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. मामले में मुख्य आरोपी नौशाद अली गिरफ्तार है, जबकि शबाना और साइना हिरासत में हैं. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ मामले में और कार्रवाई की जा रही है.



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