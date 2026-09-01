दिल्ली के स्कूल में टीचर की डांट-मार से बिगड़ी बच्ची की हालत! मौत के बाद परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली के पूर्वी इलाके पांडव नगर से एक स्कूली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. जहां 12 साल की बच्ची की 27 अगस्त को मौत हो गई थी और परिवार ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया. बच्ची सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा थी. अब परिवार ने आरोप लगाया है कि स्कूल में टीचर की डांट और कथित पिटाई के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के हालात को समझने की कोशिश कर रही है.

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परिवार के मुताबिक, 22 जुलाई को बच्ची को क्लास में किताब नहीं लाने को लेकर उसकी क्लास टीचर ने डांटा था. आरोप है कि उसे सजा के तौर पर क्लास के पीछे खड़ा किया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई. परिवार का कहना है कि उस समय बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद स्कूल की ओर से परिजनों को बुलाया गया. बच्ची को घर ले जाने के बाद उसका इलाज कराया गया और बाद में उसे आईएचबीएएस अस्पताल भी ले जाया गया.

बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि स्कूल की घटना के बाद उनकी बेटी लगातार मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजर रही थी. उनका दावा है कि क्लास में बच्ची के साथ कथित तौर पर प्रताड़ना की गई, जिसका उसके ऊपर गहरा असर पड़ा. मां ने यह भी आरोप लगाया कि बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद स्कूल की ओर से कोई व्यक्ति उसका हाल जानने नहीं आया. हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस इन्हें जांच का हिस्सा मानकर तस्दीक कर रही है.

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पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त को बच्ची की मौत हुई और परिवार ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया. पुलिस ने यह भी बताया कि बच्ची को पहले से मिर्गी की बीमारी का इतिहास था. खास बात यह है कि 22 जुलाई की कथित स्कूल घटना से लेकर बच्ची की मौत तक करीब 40 दिन का अंतर रहा. पुलिस का कहना है कि इस दौरान टीचर द्वारा मारपीट या किसी तरह के दुर्व्यवहार को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी और अंतिम संस्कार से पहले भी ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई थी.

इस मामले में सोमवार सुबह करीब 9:51 बजे कल्याणपुरी थाने की पुलिस को पीसीआर कॉल मिली. बच्ची की मौसी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि स्कूल में टीचर ने बच्ची को पीटा था और इसके बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर जानकारी जुटाई और अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है. पुलिस स्कूल में हुई कथित घटना, बच्ची की तबीयत बिगड़ने, इलाज और मौत के बीच के घटनाक्रम की विस्तार से जांच कर रही है.

पुलिस बच्ची के मेडिकल रिकॉर्ड और इलाज से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है. जांच का अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि बच्ची की मौत के पीछे वास्तविक वजह क्या थी और क्या स्कूल में हुई कथित घटना का उसकी तबीयत बिगड़ने से कोई संबंध था. पुलिस परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच कर रही है. चूंकि बच्ची का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है, ऐसे में मेडिकल दस्तावेज और उपलब्ध जानकारी जांच में अहम भूमिका निभा सकती है.

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