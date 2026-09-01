'मेरी बहन को मार डाला...', गले पर निशान देख भड़का पीहर पक्ष, 'हार्ट अटैक' की बात पर थाने में धरना

जयपुर के जोबनेर इलाके के खेजड़ावास गांव में एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गरमा गया है. मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गला घोंटकर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाया है. वहीं, ससुराल पक्ष की तरफ से परिजनों को महिला की मौत हार्ट अटैक से होने की सूचना दी गई थी. मौत के बाद गले पर निशान मिलने के परिजनों के दावे से मामले में संदेह और बढ़ गया है. मृतका के परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोबनेर थाने में धरना शुरू कर दिया है. मृतका के भाई देवेंद्र कुमावत ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है. शिकायत में पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए गए हैं.

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पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार आसलपुर निवासी संजू कुमावत की शादी साल 2024 में खेजड़ावास निवासी जितेंद्र कुमावत से हुई थी. संजू का एक साल का बेटा मयंक भी है. भाई देवेंद्र का आरोप है कि शादी के करीब दो महीने बाद से ही संजू को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था. परिजनों का आरोप है कि संजू को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. शिकायत में पति जितेंद्र कुमावत, ससुर जगदीश कुमावत और सास नांची देवी समेत अन्य रिश्तेदारों पर रुपये और चार पहिया वाहन की मांग करने का आरोप लगाया गया है. पीहर पक्ष का कहना है कि दहेज की मांग को लेकर संजू को लगातार परेशान किया जा रहा था.

सोमवार देर शाम संजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के करीब दो घंटे बाद ससुराल पक्ष की ओर से पीहर पक्ष को इसकी जानकारी दी गई. परिजनों को बताया गया कि संजू की मौत हार्ट अटैक से हुई है. इसके बाद संजू को राजकीय अस्पताल हिंगोनिया ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की सूचना मिलने के बाद संजू के पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे. परिजनों का दावा है कि उन्होंने संजू के गले पर रस्सी जैसे निशान देखे. गले पर कथित निशान मिलने के बाद परिजनों ने मौत की वजह पर सवाल उठाए. उन्होंने आशंका जताई कि संजू की गला घोंटकर हत्या की गई है.

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दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप

पीहर पक्ष ने पुलिस से पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. परिजनों का कहना है कि अगर संजू की मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो उसके गले पर निशान कैसे आए. इसी सवाल को लेकर उन्होंने पुलिस के सामने मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी. हालांकि, संजू की मौत की वास्तविक वजह क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है. गले पर मिले कथित निशान और मौत के कारण को लेकर सामने आए दावों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल हत्या के आरोप पीहर पक्ष की शिकायत और दावों पर आधारित हैं.

पुलिस के अनुसार मृतका के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच के साथ मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी. परिजनों की मांग के बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया कराई गई. लेकिन पोस्टमॉर्टम होने के बाद भी पीहर पक्ष शव लेने के लिए तैयार नहीं हुआ. मृतका के परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोबनेर थाने में धरना शुरू कर दिया. उनका कहना है कि जब तक मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जाती और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे धरना जारी रखेंगे.

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मामले में मृतका के भाई देवेंद्र कुमावत की शिकायत के आधार पर पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी. इस मामले में एक तरफ ससुराल पक्ष की ओर से संजू की मौत हार्ट अटैक से होने की सूचना दिए जाने की बात सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ पीहर पक्ष गले पर निशान मिलने का दावा करते हुए हत्या की आशंका जता रहा है. इसी विरोधाभास के चलते मौत का मामला संदिग्ध बना हुआ है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

संजू की शादी साल 2024 में हुई थी और उसका एक साल का बेटा मयंक है. पीहर पक्ष के आरोपों के मुताबिक शादी के करीब दो महीने बाद से ही दहेज को लेकर उसे परेशान किया जा रहा था. पति, ससुर, सास और अन्य रिश्तेदारों पर रुपये और चार पहिया वाहन की मांग करने के आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सभी की नजर है. मौत की असली वजह मेडिकल रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगी. पुलिस शिकायत में लगाए गए दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोपों की भी जांच कर रही है. वहीं, मृतका के पीहर पक्ष का धरना जारी है और वे नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं.



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