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10 लाख से कम कीमत, दमदार फीचर्स... Citroen ला रही दो कारों का अपडेट

सिट्रोएन अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने में लगी हुई है. कंपनी एयरक्रॉस और बेसाल्ट के नए वर्जन लाने वाली हैं. इन दोनों ही कार के अपकमिंग वर्जन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं. साथ ही इनमें कुछ एक्सटीरियर अपडेट्स भी देखने को मिल सकते हैं. पिछले कई दिनों से कंपनी इन कारों को टीज कर रही है. आइए जानते हैं क्या है कंपनी की तैयारी.

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Citroen Basalt और Aircross का नया वर्जन जल्द ही लॉन्च होगा. (Photo: Citroen)
Citroen Basalt और Aircross का नया वर्जन जल्द ही लॉन्च होगा. (Photo: Citroen)

सिट्रोएन (Citroen) भारतीय बाजार में अपने पांव जमाने की कोशिश में लगी है. पिछले कुछ सालों में अपनी ने अपनी कारों में कई फीचर्स को अपडेट किया है, जिससे उनकी वैल्यू बढ़ी है. हालांकि, तमाम कोशिशों के बाद भी सिट्रोएन को बड़ी सफलता अब तक नहीं मिली है. भारतीय बाजार पर नजर डालें, तो हाल फिलहाल कंपनियों का फोकस मिड-स्पेक्स वेरिएंट्स पर है.

अब सिट्रोएन भी अपनी इन्हीं वेरिएंट्स की सेल को मजबूत करने में लगी हुई है. इस क्रम में ब्रांड अपनी दो कारों के नए वेरिएंट्स को लेकर आ रही है. इसका टीजर कंपनी ने जारी कर दिया है. 

नए वेरिएंट में क्या खास होगा?

हालांकि, ब्रांड की ओर से जारी टीजर में सिर्फ इन कारों की आउटलाइन दिख रही है. आउटलाइन के आधार पर ये तो साफ है कि कंपनी सिट्रोएन बेसाल्ट और सिट्रोएन एयरक्रॉस के नए वर्जन लेकर आएगी. कयास हैं कि कंपनी इन दोनों गाड़ियों के प्लस वेरिएंट का नया वर्जन लॉन्च कर सकती है. 

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नए वेरिएंट में कंपनी एडिशनल फीचर्स जोड़ सकती है. इसके जरिए कंपनी हायर मॉडल वाले फीचर्स को कम कीमत पर लाने की कोशिश करेगी. अपडेट में हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सटीरियर एडिशन भी देखने को मिल सकते हैं. कंपनी किसी पैकेज के तहत ये फीचर्स जोड़ सकती है. 

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यह भी पढ़ें: बेस में भी कमाल फीचर्स! Citroen की धांसू कूपे SUV लॉन्च

रिपोर्ट्स की मानें, तो दोनों कारों के नए वेरिएंट मिड स्पेक्स वर्जन पर बेस्ड होंगे. इनमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है. पावरट्रेन के मामले में अपकमिंग वेरिएंट्स में कोई भी अपडेट नहीं दिखेगा. सिट्रोएन के पोर्टफोलियो में 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आते हैं. 

कीमत और सेल्स

इनके साथ कंपनी 6 स्पीड मैन्युअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफर करती है. सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स की कीमतें 8.89 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. जबकि बेसाल्ट की कीमतें 8.55 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें: Citroen e-C3X: सिंगल चार्ज में चलेगी 320KM, छोटी फैमिली के लिए लॉन्च हुई नई इलेक्ट्रिक कार

सेल्स के मामले में सिट्रोएन को अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिली है. जुलाई के आंकड़ों की बात करें, तो कंपनी कुल 835 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल की जुलाई के मुकाबले कंपनी की सेल्स 69 परसेंट बढ़ी है. जबकि जून के मुकाबले 5 परसेंट सेल कम हुई है. जुलाई में एयरक्रॉस की 45 और बेसाल्ट की 29 यूनिट्स ही बिकी हैं.

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