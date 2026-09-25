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Kathiyawadi Bharela Mirchi: घर में खत्म हो गई सब्जी? 1 कप बेसन से झटपट बनाएं तीखी-चटपटी भरेला मिर्ची, रोटी-पराठे संग लगेगा टेस्टी

Kathiyawadi Bharela Mirchi: अगर आपको भी खाने के साथ तीखी हरी मिर्च खाने का शौक है तो फिर हर बार एक जैसी मिर्च क्यों. यहां हम आपको काठियावाड़ी भरेला हरी मिर्च की रेसिपी बता रहे हैं. खास बात है कि अगर आपके घर में कोई सब्जी न बचे तो आप इस डिश को बनाकर रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं.

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ऐसे बनाएं काठियावाड़ी भरेला मिर्च (Photo: ITG)
ऐसे बनाएं काठियावाड़ी भरेला मिर्च (Photo: ITG)

Kathiyawadi Bharela Mirchi: अक्सर रोज-रोज वही सादी दाल-रोटी या चावल खाकर जी ऊब जाता है और खाने में कुछ तीखा, खट्टा और चटपटा स्वाद चाहिए होता है. ऐसे में गुजरात का प्रसिद्ध भरेला मिर्च यानी स्टफ्ड ग्रीन चिली आपकी बेस्वाद थाली को भी एकदम जायकेदार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है.

मोटी हरी मिर्च के अंदर भुना हुआ बेसन, नींबू का रस और सोंधे मसालों की स्टफिंग भरकर जब इसे फ्राई किया जाता है तो इसकी खुशबू ही भूख बढ़ा देती है. खास बात है कि अगर घर में कोई सब्जी न बचे तो आप इसे बनाकर आराम से खा सकते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और यह महज 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है. अगर थाली में कटोरी भर दाल-रोटी के साथ यह एक भरेला मिर्च मिल जाए, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

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5-6 हरी मिर्च (कम तीखी वाली)
6 बड़े चम्मच तेल
1 कप बेसन
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर
1/4 छोटा चम्मच हींग
3 छोटे चम्मच चीनी
स्वादानुसार नमक
4 छोटे चम्मच नींबू का रस
1 छोटा चम्मच जीरा
छिड़कने के लिए जरूरत अनुसार पानी

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बनाने का तरीका
सबसे पहले, 5-6 हरी मिर्च में चीरा लगाएं और उनके अंदर की नसें और बीज निकाल दें.

एक कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल और 1 कप बेसन डालें. बेसन का रंग बदलने और अच्छी खुशबू आने तक इसे भूनें.
भुने हुए बेसन को एक कटोरे में निकाल लें और फिर उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग, गरम मसाला, चीनी, नींबू का रस, स्वादानुसार नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिलाएं. अच्छी तरह मिक्स करें.

फिर तेल डालें और उंगलियों की मदद से तेल को बेसन में मिलाएं. इसके बाद, मिर्च में बने चीरे में यह मसाला भर दें.
एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें, उसमें जीरा और चुटकी भर हींग डालें.

मसाला भरी मिर्च डालें और उन पर थोड़ा पानी छिड़कें. ढककर 1-2 मिनट तक पकाएं.

जब मिर्च पक जाएं, तो उसमें ¼ कप बचा हुआ बेसन का मसाला डालें और 1 मिनट और पकाएं.

खाने के साथ भरवां मिर्च (भरेला मरचा) का मजा लें. यह थेपला के साथ सबसे अच्छा लगता है. 

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