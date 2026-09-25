तीसरी मंजिल से कूदकर पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी की पत्नी ने दी जान, पति पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप

गुरुग्राम के सोहना-दोहला रोड स्थित पॉश एमवीएन सोसाइटी में टावर नंबर-8 की तीसरी मंजिल से गुरुवार को एक महिला ने अचानक छलांग लगा दी. जमीन पर गिरने की तेज आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और उसका मौत हो गई. घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई.

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मृतका की पहचान दीपा के रूप में हुई है. वह सोसाइटी के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी जतिन उर्फ जितेंद्र की पत्नी थीं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोहना नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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घटना के बाद दीपा के मायके वालों ने उनके पति जतिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि जतिन शराब के नशे में अक्सर दीपा के साथ मारपीट करता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था. परिवार के मुताबिक, घरेलू विवाद और कथित प्रताड़ना के चलते दीपा काफी परेशान रहती थीं.

पति पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप

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मृतका के परिजनों ने दावा किया कि पति के कथित जुल्मों और आए दिन होने वाले घरेलू झगड़ों से दीपा मानसिक तौर पर बेहद परेशान थीं. परिवार का आरोप है कि इसी वजह से वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थीं. परिजनों ने इन्हीं परिस्थितियों को उनकी मौत से जोड़ते हुए पति के खिलाफ शिकायत दी है.

इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दीपा अपने पीछे 8 साल का बेटा छोड़ गई हैं. मां की मौत के बाद बच्चे के सिर से उनका साया हमेशा के लिए उठ गया. घटना के बाद मासूम की स्थिति देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी पति जतिन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. जांच अधिकारी हरिओम के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है और परिजनों के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम के बाद मौत की परिस्थितियों से जुड़े अहम तथ्य सामने आ सकते हैं. रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने शव को सोहना नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

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घटना के बाद सोसाइटी में भी लोगों के बीच चर्चा का माहौल है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महिला के साथ घटना से पहले क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में वह तीसरी मंजिल से नीचे गिरीं. इसके साथ ही परिवार की ओर से लगाए गए घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. फिलहाल आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच जारी है.

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