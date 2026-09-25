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PM Modi के सामने गूंजा ‘पार्वती’ भजन, खंजरी बजाते दिखे, ‘हनुमान अंश’ के साधु तिवारी ने बांधा समां

PM Modi ने दिल्ली में ‘हनुमान अंश’ का फेमस ‘पार्वती’ गाना सुना. सिंगर साधु तिवारी ने भजन पेश किया और पीएम खंजरी बजाते नजर आए. इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

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हनुमान अंश के गाने पर झूमे पीएम मोदी (Photo: ITGD)
हनुमान अंश के गाने पर झूमे पीएम मोदी (Photo: ITGD)

दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में भक्ति और संगीत का ऐसा रंग देखने को मिला कि माहौल खास बन गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. मंच पर फिल्म ‘हनुमान अंश’ फेम सिंगर साधु तिवारी ने फिल्म का चर्चित भक्ति गीत ‘जब जिद पर आ गई पार्वती’ पेश किया. गाना शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी भी इसे ध्यान से सुनते नजर आए और सामने आई तस्वीरों में वह खंजरी बजाते दिखे. 

25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती मनाई जा रही है. कार्यक्रम से पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आईं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है. भक्तिमय माहौल में वो भी गानों का आनंद लेते नजर आए. उन्होंने खंजरी बजाकर बराबर थाप दी और आनंद लिया.

इसके बाद हनुमान अंश ने डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी और हनुमान चालीसा पढ़ी. 

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‘पार्वती’ गाने वाले साधु तिवारी कौन हैं?

‘हनुमान अंश’ के ‘जब जिद पर आ गई पार्वती’ गाने को अपनी आवाज, बोल और संगीत देने वाले साधु एस. तिवारी इन दिनों भक्ति संगीत के नए चेहरों में चर्चा में हैं. इस गाने में भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को देसी अंदाज और सहज शब्दों में पेश किया गया है. गाने को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और खुद साधु तिवारी ने भी कहा है कि उन्हें गाने की इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं थी.

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‘पार्वती’ सुन मंत्रमुग्ध हुए PM

दिलचस्प बात यह है कि साधु तिवारी सिर्फ इस गाने के सिंगर ही नहीं, बल्कि इसके कंपोजर और लिरिसिस्ट भी हैं. ‘पार्वती’ में उनकी आवाज और देसी टच ही गाने को अलग रंग देता है. फिल्म के साउंडट्रैक में भी उनका योगदान है और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर ‘पार्वती’ उनके मेन ट्रैक में शामिल है.

क्या है ‘हनुमान अंश’ की कहानी?

अब बात उस फिल्म की, जिसने इस गाने को घर-घर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. ‘हनुमान अंश’ नीम करौली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित बायोग्राफिकल ड्रामा है. फिल्म की कहानी एक ऐसे दुखी बच्चे से शुरू होती है, जो अपनी मां को खोने के बाद ईश्वर की तलाश करता है. आगे चलकर उसकी यही आध्यात्मिक यात्रा उसे सेवा, प्रेम और भक्ति के रास्ते पर ले जाती है और वह आगे चलकर नीम करोली बाबा के रूप में पहचाना जाता है. फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है और इसमें शोभिनाव सतैया मुख्य भूमिका में हैं.

2 करोड़ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया तहलका

‘हनुमान अंश’ की सबसे दिलचस्प कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि पर्दे के बाहर बॉक्स ऑफिस पर भी लिखी गई है. करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 10 लाख रुपये की ओपनिंग से शुरुआत की थी. लेकिन धीरे-धीरे फिल्म को दर्शकों का ऐसा सपोर्ट मिला कि कमाई रफ्तार पकड़ती चली गई. उपलब्ध बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक सातवें हफ्ते तक भारत में फिल्म की कमाई करीब 300 करोड़ पार हो चुकी थी. वहीं हाल की रिपोर्टों में इसकी वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 385 करोड़ पार बताई गई है.

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फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह है कि रिलीज से पहले इसके सामने कई मुश्किलें आई थीं. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि फिल्म लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गई थी और मुख्य कलाकार के बीमार पड़ने के बाद उन्हें कास्टिंग में बदलाव करना पड़ा. तमाम अड़चनों के बावजूद फिल्म पूरी हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कहानी ने अलग ही मोड़ ले लिया.

यही वजह है कि आज ‘पार्वती’ सिर्फ फिल्म का एक गाना नहीं रह गया है. फिल्म में गाना शोभिनव सत्य और पूर्णिमा तिवारी पर फिल्माया गया है. साधु तिवारी की आवाज में यह भक्ति गीत फिल्म की पहचान से जुड़ चुका है और अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसकी प्रस्तुति के बाद यह पल सोशल मीडिया पर भी चर्चा बटोर रहा है. 

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