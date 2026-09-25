फैक्ट चेक: यूपी में हिंदू लड़के पर हमले का नहीं, ये बांग्लादेश का पुराना वीडियो है

एक आदमी पर धारदार हथियार से हमला करते कुछ लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां कुछ मुस्लिमों ने मिलकर एक हिंदू व्यक्ति पर हमला कर दिया.

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इसे शेयर करते हुए कुछ लोगों ने लिखा कि ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए. एक्स पर एक व्यक्ति ने लिखा, “ये घटना यूपी की बताई जा रही है. अभी ये अल्पसंख्यक हैं तो ये हाल है. जिस दिन बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हिंदुओं का जीना हराम कर देंगे. जागो हिंदू जागो.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश या भारत का नहीं, बल्कि बांग्लादेश है, और वहां एक मदरसे पर हुए हमले को दिखाता है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये मार्च 2026 के कई बांग्लादेशी सोशल मीडिया पोस्ट में मिला. ‘Sukhabor.com’ नाम के न्यूज आउटलेट के 11 मार्च के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो ढाका में एक मदरसे पर हमले के दौरान का है.

बेहतर क्वॉलिटी वाले इस वीडियो में मदरसे के गेट पर इसका नाम भी नजर आता है - ‘कुरानिल करीम फाजिल मदरसा’. ये मदरसा बांग्लादेश के सावर उपजिला के आशुलिया में है. हमें गूगल मैप्स पर भी इसकी लोकेशन मिल गई.

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इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इस घटना से संबंधित Boishakhi Tv News की 9 मार्च की एक वीडियो रिपोर्ट मिली. इस रिपोर्ट में घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ मदरसे में घुसते हुए नजर आ रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 50 से 60 लोगों ने मदरसे पर हमला किया था. मदरसा संचालकों ने बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि मदरसे की जमीन हथियाने और फिरौती मांगने के लिए ऐसा किया गया.

साफ है कि बांग्लादेश के पुराने वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर झूठ फैलाया जा रहा है.

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