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पैरेंट्स के ल‍िए जरूरी खबर: भारी बारिश का अलर्ट, जान‍िए क‍िन शहरों में कल बंद रहेंगे स्कूल

यूपी, झारखंड और उत्तराखंड के कई जिलों में प्रशासन ने एहतियातन 26 सितंबर (शनिवार) को स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है. लखनऊ, अयोध्या, कौशाम्बी और रांची में जहां 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, वहीं रांची में आदेश न मानने वाले संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. जानिए क्या आपके जिले में भी रहेगी स्कूल की छुट्टी?

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उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट... जान‍िए क्या कल आपके बच्चे का स्कूल खुलेगा? (Photo: PTI)
उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट... जान‍िए क्या कल आपके बच्चे का स्कूल खुलेगा? (Photo: PTI)

उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भारी से अत्यधिक भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है. बच्चों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता देते हुए 26 सितंबर 2026 (शनिवार) को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने का सख्त आदेश जारी किया गया है.

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद संबंधित जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त और सभी निजी (प्राइवेट) बोर्ड के विद्यालयों पर यह नियम कड़ाई से लागू होगा.

लखनऊ, अयोध्या और कौशाम्बी में 12वीं तक छुट्टी

यूपी के अलग-अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रेड/ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं.  लखनऊ के जिलाधिकारी ने 26 सितंबर को कक्षा 12 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं. वही अयोध्या और कौशाम्बी मे भी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए इन दोनों जिलों में भी कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे. इसके अलावा प्रयागराज, मिर्जापुर, बांदा, चित्रकूट और कानपुर देहात आद‍ि जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छुट्टी घोषित की गई है.

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रांची में येलो अलर्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू

झारखंड की राजधानी रांची में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए जिले को 'येलो जोन' में रखा है. रांची के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-34 का प्रयोग करते हुए 26 सितंबर को KG से कक्षा 12 तक के सभी (सरकारी व प्राइवेट) स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि रांची में केवल छात्रों के लिए छुट्टी रहेगी. 

सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को ई-विद्यावाहिनी पर बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराकर गैर-शैक्षणिक कार्य करने होंगे. यदि किसी विद्यालय में पहले से अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार स्कूल प्रधानाचार्य के पास रहेगा. नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नैनीताल और पिथौरागढ़ में अलर्ट

उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर दिख रहा है. नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारियों ने 26 सितंबर को सभी विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान बच्चों को अनावश्यक बाहर न निकलने दें और सुरक्षा मानकों का पालन करें.
 

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