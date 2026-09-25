गणेश विसर्जन के दौरान बमबाजी... 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कराई परेड-VIDEO

कानपुर के गुजैनी इलाके में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुए विवाद का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक कथित तौर पर देसी बम या पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की.

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पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में विवाद की वजह गणेश विसर्जन नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश सामने आई है. हनुमंत बिहार क्षेत्र से मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों के साथ फतेहपुर दक्षिण मार्ग के पास कुछ युवकों ने मारपीट की थी. इस दौरान तीन लोगों को चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

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घटना के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बमबाजी और फायरिंग के दावे किए गए. हालांकि, पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया है. पुलिस के अनुसार, मौके पर पटाखे फोड़े गए थे, जिसके कारण वहां अफरातफरी की स्थिति बन गई. वीडियो की जांच के आधार पर पुलिस ने मामले में आरोपियों की पहचान शुरू की.

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वायरल VIDEO के बाद पुलिस का एक्शन

मामले को लेकर गुजैनी थाने में नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ और पहचान की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए युवकों की पुलिस परेड भी कराई गई.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. जांच में यह भी सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस को मिली है. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

देखें वीडियो...

घटना के वीडियो में कथित तौर पर युवकों को पटाखे फोड़ते देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे बमबाजी और फायरिंग से जोड़कर प्रसारित किया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा विवाद

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस टीमों को उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है और मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस के मुताबिक, गणेश विसर्जन के लिए जा रहे लोगों और दूसरे पक्ष के बीच फतेहपुर दक्षिण मार्ग के पास विवाद हुआ था. इसी दौरान मारपीट की घटना हुई. तीन लोगों के घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया. इसके बाद सामने आए वीडियो ने मामले को लेकर चर्चा तेज कर दी और पुलिस ने जांच तेज की.

पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. सभी आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी. फिलहाल चार लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस परेड के बाद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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