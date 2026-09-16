Motichoor Laddoo: बप्पा के लिए बाजार की मिठाई क्यों खरीदना! घर में रखे बेसन से बनाएं हलवाई जैसे दानेदार मोतीचूर लड्डू, आसान है रेसिपी

Motichoor Laddoo: गणेशोत्सव या किसी भी खास मौके पर जब बप्पा के लिए भोग की बात आती है तो देसी घी और चाशनी से भरे दानेदार मोतीचूर लड्डू का नाम सबसे पहले आता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि बारीक दानेदार मोतीचूर लड्डू बनाना सिर्फ हलवाइयों के बस की बात है और इसके लिए खास झारे या सांचे की जरूरत होती है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.

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अगर आपके पास घर में साधारण बेसन मौजूद है तो आप बिना किसी झंझट और बिना किसी भारी तामझाम के एकदम रसीले, दानेदार और टेस्टी मोतीचूर के लड्डू तैयार कर सकते हैं. यह घर का बना शुद्ध भोग बप्पा को भी बेहद पसंद आएगा और परिवार वाले भी तारीफ करते नहीं थकेंगे.

सामग्री:

बेसन - 1 कप

पानी - 3/4 कप (बैटर बनाने के लिए)

चीनी - 1 कप

पानी - 1/2 कप (चाशनी के लिए)

इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

ऑरेंज या येलो फूड कलर - 1 चुटकी

मगज के बीज (मस्कमेलन सीड्स) - 1 बड़ा चम्मच

देसी घी या तेल - तलने के लिए

नींबू का रस - 1/2 छोटा चम्मच (चाशनी को जमने से रोकने के लिए)

बनाने का तरीका:

एक बाउल में 1 कप बेसन लें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बिना गुठलियों वाला एकदम पतला और चिकना घोल तैयार करें.

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एक छेद वाली सामान्य कड़छी या कद्दूकस के ऊपर बेसन का घोल डालें. कढ़ाई के ऊपर कड़छी को हल्का सा थपथपाएं; बेसन की छोटी-छोटी बूंदें तेल में गिरेंगी. इन्हें सिर्फ 10-15 सेकंड ही हल्का तलना है, कड़क नहीं करना है.

एक अलग पैन में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर गरम करें. इसमें फूड कलर, इलायची पाउडर और नींबू का रस मिलाएं. 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुलने के बाद चिपचिपी चाशनी तैयार करें.

अगर आपकी बूंदी थोड़ी बड़ी या अनइवन बनी है, तो ठंडी होने पर इसे मिक्सी के जार में डालकर सिर्फ 1-2 सेकंड चला लें. इससे आपको एकदम बारीक, दानेदार मोतीचूर जैसा टेक्सचर मिल जाएगा.

अब इस दानेदार बूंदी को गरमा-गरम चाशनी में डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएं जब तक बूंदी पूरी चाशनी सोख न ले.

गैस बंद करें, इसमें मगज के बीज मिलाएं और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दें. जब मिश्रण हल्का गुनगुना रह जाए, तो हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर गोल-गोल मोतीचूर लड्डू बांध लें.

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