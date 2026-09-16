रिटन एग्जाम, निगेटिव मार्किंग और 15 हजार पद, यूपी में युवाओं के लिए निकली बंपर वैकेंसी

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती का बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत हजारों छात्रों को मौका दिया जा रहा है. जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर (पीजीटी) के लिए कुल 15, 012 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं.

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दो नोटिफिकेशन, अलग-अलग प्रक्रिया

आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी और सहायक अध्यापक, शहरी के पदों पर भर्ती की जाएगी. इस दोनों में कुल 12,405 पद शामिल किए गए हैं. वहीं, पीजीटी के लिए 2, 607 पदों पर भर्ती की जाएगी.

आज से आवेदन शुरू

बता दें कि असिस्टेंट टीचर के लिए नोटिफिकेशन कल यानी 15 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था. हालांकि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो गई है. जो भी छात्र इन पदों पर आवेदन करने चाहते हैं, उन्हें 15 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा करना होगा. वहीं, अगर फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो संशोधन 19 अक्टूबर को की जाएगी. जबकि रिटन एग्जाम का आयोजन 3 और 4 दिसंबर को होगा.

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कैसे होता है सिलेक्शन और क्या होता है पेपर पैटर्न?

वहीं, इन पदों पर अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखना होगा. UPESSC के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, चयन परीक्षा में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा 360 अंकों की होगी और इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. सही जवाब देने पर उम्मीदवारों को 3 नंबर दिए जाएंगे. वहीं, अगर कोई सवाल गलत हो जाता है, तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग की जाएगी. परीक्षा OMR आधारित आयोजित की जाएगी.

कैसे होगा चयन?

इस भर्ती के लिए मुख्य आधार 360 अंकों की लिखित परीक्षा है. लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट/चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरा किया जाएगा.



पीजीटी के लिए 18 से होंगे आवेदन

वहीं, लेक्चरर (पीजीटी) के लिए 2,607 पदों के लिए आवेदन 18 सितंबर से किया जाना है. आवेदन के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है. वहीं, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है. परीक्षा का आयोजन 15 और 16 दिसंबर को किया जाएगा.

कैसा होता है पेपर पैटर्न?

वहीं, PGT पद के लिए लिखित परीक्षा 120 बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी. पेपर कुल 360 अंकों का होगा और अभ्यर्थियों को इसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा.

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30 प्रश्न जनरल नॉलेज

90 प्रश्न संबंधित विषय से पूछे जाएंगे

प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिलेंगे.

गलत उत्तर या एक से अधिक विकल्प चुनने पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी. PGT भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद 40 अंकों का इंटरव्यू होगा. इस तरह अंतिम मेरिट के लिए कुल 400 अंक निर्धारित हैं. इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू

वहीं, उम्मीदवारों की सविधा के लिए आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले ओटीओर प्रक्रिया को पूरा करना होगा. इसके बाद वह इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

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