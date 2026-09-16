तेलंगाना: बेटे के मकान के बाहर धरने पर बैठे बुजुर्ग मां-बाप, घर से निकालने और प्रताड़ित करने का आरोप

तेलंगाना से एक दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. मियापुर के इंदिरा रेड्डी ऑलविन कॉलोनी में एक वृद्ध दंपत्ति अपने ही बेटे और बहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. बुजुर्ग माता-पिता ने अपने बेटे के मकान के बाहर धरना देते हुए उसपर कई आरोप लगाए हैं.

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पीड़ित देवरपल्ली लक्ष्मण और उनकी पत्नी जयालक्ष्मी का आरोप है कि उनके बेटे और बहू ने उन्हें प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया है. इतना ही नहीं, बुजुर्गों का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना उनकी संपत्ति को बेचने की कोशिश की जा रही है.

पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि उनका बेटा और बहू पिछले काफी समय से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे हैं.

इंसाफ की मांग कर रहे मां-बाप

बुजुर्ग माता-पिता ने कहा कि इस उम्र में बेघर हो जाने से वो बेहद परेशान और लाचार हैं. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से तुरंत दखल देने की अपील की है. लक्ष्मण और जयालक्ष्मी की मांग है कि उन्हें उनका हक दिलाया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सम्मान के साथ गुजार सकें.

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