नांदेड़ में 12 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, 28 साल का आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 12 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में 28 वर्षीय आदिनाथ जाधव को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 13 सितंबर को हुई थी. बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर शिवाजीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

एक एजेंसी के मुताबिक शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेश पुरी ने मंगलवार को बताया कि बच्ची किसी काम से घर से बाहर निकली थी. वह किराने का सामान खरीदने के लिए जा रही थी. आरोप है कि इसी दौरान आदिनाथ जाधव ने उसे जबरन रोक लिया और एक सुनसान जगह पर ले गया. पुलिस के अनुसार, वहां आरोपी ने बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई. बेटी की बात सुनकर मां तुरंत उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस घटना की परिस्थितियों और आरोपी की भूमिका के संबंध में साक्ष्य जुटा रही है.

Advertisement

अधिकारी ने बताया कि बच्ची की सुरक्षा और मामले की जांच को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----