Shani Margi Dhanlakshmi Rajyog 2026: 11 दिसंबर को शनि चाल बदलते ही बनाएंगे धन लक्ष्मी राजयोग! 4 राशियों का शुरू होगा स्वर्णिम काल

Shani Margi Dhanlakshmi Rajyog 2026: 11 दिसंबर को शनि देव अपनी वक्री चाल समाप्त करके मार्गी होने जा रहे हैं. शनि की सीधी चाल से 'धन लक्ष्मी राजयोग' का अत्यंत दुर्लभ और शुभ निर्माण हो रहा है. ज्योतिष के अनुसार, इस राजयोग के प्रभाव से कई राशियों के जीवन से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और काम में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त होंगी.

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क्या होता है शनि का मार्गी होना?

जब कोई ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे 'वक्री' कहा जाता है. इसके विपरीत, जब वह वक्री अवस्था समाप्त करके वापस अपनी सामान्य और सीधी दिशा में चलने लगता है, तो ज्योतिष की भाषा में उसे 'मार्गी' होना कहते हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें शनि के मार्गी होने से भरपूर धन-दौलत और सफलता मिलने वाली है.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना भाग्य के दरवाजे खोलने जैसा रहेगा.

धन लाभ: लंबे समय से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को मनचाही जगह ट्रांसफर या पदोन्नति (प्रमोशन) मिल सकती है.

व्यापार: बिजनेस में किया गया पुराना निवेश अब भारी मुनाफा देना शुरू करेगा.

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मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि देव की सीधी चाल जीवन में स्थिरता और तरक्की लेकर आएगी.

आर्थिक मजबूती: धन लक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी. बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा.

नौकरी में बदलाव: यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, तो बड़ी कंपनियों से अच्छे ऑफर आ सकते हैं.

मान-सम्मान: समाज और परिवार में आपका कद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि शनि देव की उच्च राशि मानी जाती है. ऐसे में शनि का मार्गी होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

प्रॉपर्टी और वाहन का सुख: नया घर, जमीन या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है.

कर्जों से मुक्ति: यदि आप लंबे समय से कर्ज या उधारी से परेशान थे, तो उससे छुटकारा पाने के रास्ते खुलेंगे.

पारिवारिक सुख: घर में चल रहे आपसी मतभेद खत्म होंगे और खुशहाली का माहौल रहेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. अपनी ही राशि में शनि का मार्गी होना आपके लिए 'धन लक्ष्मी राजयोग' का सबसे बड़ा लाभ लेकर आएगा.

करियर में बड़ी सफलता: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. बॉस और उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

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व्यापारिक विस्तार: जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सबसे उत्तम रहेगा.

मानसिक तनाव से राहत: पुरानी बीमारियों और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

शनि देव की कृपा बनाए रखने के लिए उपाय

- शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

- जरूरतमंदों और गरीबों को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्रों का दान करें.

- नियमित रूप से हनुमान चालीसा या ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें.

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