प्राइवेट स्कूलों से 100 करोड़ वसूली का आरोप, DMK नेता अनबिल महेश के घर CCB की रेड

तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड केस को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. चेन्नई क्राइम ब्रांच (CCB) ने बुधवार सुबह DMK नेता और पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश के तिरुचिरापल्ली स्थित घर पर तलाशी ली.

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दरअसल, यह कार्रवाई प्राइवेट स्कूलों को सरकारी मंजूरी दिलाने के नाम पर कथित तौर पर पैसे लेने के मामले की जांच का हिस्सा है. तलाशी के दौरान उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में DMK कार्यकर्ता भी जुट गए.

CCB इस मामले में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन से बड़ी रकम लिए जाने के आरोपों की जांच कर रही है. आरोप है कि स्कूलों को सरकारी मंजूरी और दूसरी जरूरी क्लियरेंस दिलाने का भरोसा देकर पैसे लिए गए. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अब तक 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाए जाने के आरोप सामने आए हैं.

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बुधवार सुबह जब CCB की टीम अनबिल महेश के घर पहुंची तो तलाशी शुरू हुई. इसके बाद उनके घर के बाहर DMK कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया. स्थानीय स्तर पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई.

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तलाशी के दौरान जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी रही. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि तलाशी में CCB को क्या-क्या मिला है. जांच एजेंसी की ओर से कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

जून में हुई थी एक DMK नेता की गिरफ्तारी

इस मामले में CCB ने जून में DMK से जुड़े नेता बीटी अरसाकुमार को गिरफ्तार किया था. पुलिस का आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन नाम से एक गैर-रजिस्टर्ड संगठन चलाया. वह स्कूल प्रबंधन को सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक संपर्कों के जरिए मंजूरी दिलाने का भरोसा देते थे.

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आरोपों के मुताबिक, इसमें प्राइवेट स्कूलों को स्थायी मान्यता दिलाने, स्कूल का ग्रेड बढ़वाने और अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से जरूरी मंजूरी दिलाने की बात कही जाती थी. पुलिस ने इसी सिलसिले में कई स्कूल प्रबंधन से पैसे लिए जाने की शिकायतों की जांच शुरू की.

रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2024 में तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के लॉन्च कार्यक्रम में तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे. इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आने की बात कही गई.

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अरसाकुमार की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु पुलिस ने उन पर गुंडास एक्ट भी लगाया था. मामले में CCB की जांच आगे बढ़ रही है.

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स्टालिन बोले- राजनीतिक बदले की कार्रवाई

DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि अनबिल महेश के खिलाफ यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है. स्टालिन ने इसे लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटाने की कोशिश बताया.

स्टालिन ने तमिलनाडु में बिजली कटौती, मछुआरों के प्रदर्शन, Aavin दूध की कमी और कुछ आपराधिक घटनाओं समेत कई मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन समस्याओं के बीच सरकार का ध्यान विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने में है.

स्टालिन ने कहा कि DMK इस कार्रवाई का कानूनी तरीके से सामना करेगा. विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापेमारी से लोगों की नाराजगी खत्म नहीं होगी.

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