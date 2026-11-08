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Annakoot Sabji: गोवर्धन पूजा पर बिना प्याज-लहसुन बनाएं चटपटी अन्नकूट की सब्जी, घर पर ही मिलेगा भंडारे वाला स्वाद

अगर आप भी गोवर्धन पूजा के लिए भोग बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको भंडारे जैसी अन्नकूट की सब्जी की रेसिपी बता रहे हैं जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है.

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अन्नकूट की सब्जी (Photo: ITG)
अन्नकूट की सब्जी (Photo: ITG)

दीवाली के ठीक अगले दिन मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा का पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास होता है. इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण को छप्पन भोग के साथ-साथ अन्नकूट की सब्जी का भोग लगाया जाता है. दर्जनों तरह की ताजी हरी सब्जियों, कद्दू, सेम और मसालों से बनने वाली इस सब्जी का स्वाद बिल्कुल अलग और सोंधा होता है. अगर आप भी घर पर वही पारंपरिक भंडारे वाला स्वाद चाहती हैं, तो इस आसान विधि से अन्नकूट की सब्जी तैयार करें. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

मिश्रित सब्जियां (कद्दू, बैंगन, फूलगोभी, आलू, गाजर, सेम, मटर, परवल आदि): कुल 1 किलो (कटी हुई)

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टमाटर: 3-4 (बारीक कटे हुए)

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट: 2 बड़े चम्मच

देसी घी या सरसों का तेल: 3-4 बड़े चम्मच

खड़े मसाले: तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा, हींग, मेथी दाना

सूखे मसाले: हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और सौंफ पाउडर

स्वादानुसार नमक और बारीक कटा हरा धनिया

भंडारे जैसा स्वाद और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

देसी घी का छौंक: अन्नकूट सब्जी का असली स्वाद हमेशा शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल में छौंक लगाने से ही आता है. इसमें हींग और मेथी दाने का तड़का जरूर लगाएं.

सब्जियों का अनुपात: इस सब्जी में कद्दू (रवा) और खट्टे-मीठे टमाटर की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, जिससे सब्जी में नेचुरल गाढ़ापन और बेहतरीन स्वाद मिलता है.

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बनाने की विधि:

सभी ताजी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें.

एक भारी तले की बड़ी कढ़ाई या कुकर में घी/तेल गरम करें. इसमें हींग, जीरा, मेथी दाना, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का दें.

अब इसमें अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और कटे हुए टमाटर डालें. साथ ही हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और सौंफ पाउडर डालकर तेल छोड़ने तक भूनें.

अब इसमें सभी कटी हुई मिश्रित सब्जियां और स्वादानुसार नमक डाल दें. मसालों के साथ सब्जियों को अच्छी तरह मिला लें (इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती, सब्जियां अपने ही रस और भाप में पकती हैं).

कढ़ाई को ढककर मध्यम से धीमी आंच पर सब्जियों को नरम होने तक पकने दें (बीच-बीच में चलाते रहें).

जब सब्जियां अच्छे से गल जाएं और एकसार हो जाएं, तब ऊपर से गरम मसाला, अमचूर पाउडर और ढेर सारा हरा धनिया मिला दें.

आपकी बेहद स्वादिष्ट, पारंपरिक और खुशबूदार अन्नकूट की सब्जी तैयार है! इसे गोवर्धन पूजा के दिन गरमा-गरम पूड़ियों के साथ भोग लगाएं और परिवार के साथ आनंद लें.

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