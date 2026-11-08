IND vs PAK U19 Asia Cup Live Score: पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल में भारतीय टीम, 2 विकेट धड़ाम, आर्यवीर पर जिम्मेदारी

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 में आज (8 नवंबर) भारत का सामना पाकिस्तान से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमेरात के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता है और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. भारत का स्कोर 8.4 ओवर के बाद 21-2 है. आर्यवीर सहवाग और वीके विनीत क्रीज पर हैं.

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भारतीय टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले में नेपाल को 10 विकेट से पराजित किया था. उस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने तूफानी बैटिंग की थी. आर्यवीर ने 52 बॉल पर नाबाद 70 रन बनाए, जिसमें सात चौके और 4 छक्के शामिल रहे. अब भारत टीम पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए मैदान पर उतरी है. मुकाबले से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

ऐसी रही है भारत की बैटिंग

भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पहले ही ओवर में उसने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी का विकेट गंवा दिया, जो अपना खाता नहीं खोल पाए. लक्ष्य को अली रजा ने बोल्ड किया.

मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग-11: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अर्जुन राजपूत, इशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उल्वा, यशवीर गौड़, वीके विनीत और यशबर्धन चौहान.

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मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग-11: उस्मान खान, जहांगीर बिलाल, अब्दुल कादिर, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, मोहम्मद सय्याम, फरहान यूसुफ (कप्तान), नकाब शफीक और रिजवानुल्लाह.

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भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीम्स के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 17 मुकाबले जीते, जबकि पाकिस्तान ने 12 मुकाबलों में जीत हासिल की. जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा है. यानी आंकड़ों में भारतीय टीम पाकिस्तान पर हावी रही है.

भारत का फुल स्क्वॉड: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, काव्य पटेल, मोहित उल्वा, शाविन विनोद और ईशान सूद.

पाकिस्तान का फुल स्क्वॉड: फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), अहमद हुसैन, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, उस्मान खान, हुजैफा अहसान, मोहम्मद सय्याम, नकाब शफीक, रिजवानुल्लाह, हसनैन अब्बास डार, हयाम खान, जहांगीर बिलाल और अब्दुल कादिर.

भारतीय टीम का शेड्यूल

शुक्रवार (06 नवंबर)- बनाम नेपाल, भारत की 10 विकेट से जीत

रविवार (08 नवंबर)- बनाम पाकिस्तान, अल अमेरात

मंगलवार (10 नवंबर)- बनाम संयुक्त अरब अमीरात, अल अमेरात

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