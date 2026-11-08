Diwali 2026: दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा में न करें ये चूक, वरना हाथ मलते रह जाएंगे आप!

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार सिर्फ दीप जलाने और खुशियां मनाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह मां लक्ष्मी के स्वागत और घर में सुख-समृद्धि की कामना का भी खास अवसर है. इस दिन हर कोई चाहता है कि उसके घर में मां लक्ष्मी का वास हो, धन-धान्य की कमी न रहे और परिवार में खुशहाली बनी रहे. इसी वजह से दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा पूरे विधि-विधान से की जाती है.

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हालांकि, पूजा की तैयारियों में कई बार लोग कुछ छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. मान्यता है कि मां लक्ष्मी को स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक माहौल बेहद प्रिय है. ऐसे में पूजा के दौरान की गई कुछ गलतियों को शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि इन बातों का ध्यान न रखने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता. इसलिए दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करने से पहले जान लीजिए वे 7 गलतियां, जिन्हें करने से बचना चाहिए.

1. गंदे घर में न करें पूजा

मां लक्ष्मी की पूजा से पहले घर की अच्छी तरह सफाई जरूर करें. पूजा की जगह पर धूल-मिट्टी, कूड़ा या गंदगी नहीं होनी चाहिए. मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छ और व्यवस्थित स्थान पर निवास करती हैं.

2. टूटी हुई मूर्तियां न रखें

लक्ष्मी पूजा के समय मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की खंडित या टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए. पूजा के लिए साफ और सही अवस्था वाली मूर्तियों का इस्तेमाल करें.

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3. बिना दीपक जलाए पूजा न करें

दीपावली पर दीपदान का विशेष महत्व है. पूजा के दौरान दीपक जलाना शुभ माना जाता है. कोशिश करें कि पूजा स्थल पर घी या तेल का दीपक जरूर जलाएं. दीपक को सुरक्षित जगह पर रखें.

4. पूजा के दौरान गुस्सा और झगड़ा न करें

पूजा के समय घर का माहौल शांत और सकारात्मक रखना चाहिए. परिवार के सदस्यों को आपस में बहस, गुस्सा या अपशब्द कहने से बचना चाहिए. पूजा श्रद्धा और शांत मन से करनी चाहिए.

5. बिना साफ कपड़ों के पूजा न करें

लक्ष्मी पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए. गंदे या पहने हुए कपड़ों में पूजा करना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता. पूजा में स्वच्छता का खास ध्यान रखें.

6. पूजा सामग्री अधूरी न रखें

पूजा शुरू करने से पहले सभी जरूरी सामग्री एक जगह रख लें. जैसे फूल, अक्षत, रोली, धूप, दीप, मिठाई और फल. बीच पूजा में बार-बार उठकर सामान ढूंढने से बचें.

7. मां लक्ष्मी को अकेले न पूजें

दिवाली पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है. भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है. इसलिए लक्ष्मी पूजा के दौरान गणेश जी को भी शामिल करें.

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