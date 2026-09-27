Amla Murabba: बाजार का चीनी वाला मुरब्बा खाना छोड़ें! घर पर गुड़ डालकर बनाएं आंवले का ताजा और टेस्टी मुरब्बा, बच्चे भी मजे से खाएंगे

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे और रसीले आंवले मिलने लगते हैं. आंवला विटामिन-सी, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और आवश्यक मिनरल्स का भंडार है जो हमारी इम्युनिटी बढ़ाने, पाचन ठीक रखने, आंखों की रोशनी बढ़ाने और बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करता है. लेकिन अक्सर बाजार में मिलने वाले आंवले के मुरब्बे में बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिहाज से सही नहीं है.

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ऐसे में बाजार का नुकसानदायक मुरब्बा खरीदने के बजाय आप घर पर ही गुड़ का इस्तेमाल करके एकदम रसीला, सॉफ्ट और खट्टा-मीठा आंवला मुरब्बा तैयार कर सकते हैं. गुड़ में मौजूद आयरन और आंवले का विटामिन-सी मिलकर इसे सेहत के लिए एक सुपरफूड बना देते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और अचूक विधि.

सामग्री:

500 ग्राम ताजे और बड़े आकार के आंवले

500 ग्राम गुड़ (कद्दूकस किया या छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ)

1 बड़ा चम्मच देसी घी

1/2 छोटा चम्मच काला नमक

1/2 छोटा चम्मच सोंठ पाउडर

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

4-5 छोटी इलायची (कुटी हुई)

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी (ऑप्शनल)

बनाने की विधि:

आंवलों को अच्छी तरह धोकर सूती कपड़े से पोंछ लें. अब कांटे वाले चम्मच की मदद से सभी आंवलों में चारों तरफ गहरे छेद कर लें ताकि चाशनी अंदर तक जा सके.

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एक बर्तन में पानी गर्म करें और आंवलों को 8-10 मिनट के लिए भाप में पकाएं या हल्का उबाल लें (ध्यान रखें आंवलों को ज्यादा नहीं गलाना है, बस थोड़ा सॉफ्ट करना है). फिर इन्हें निकालकर कपड़े पर फैलाकर 1-2 घंटे के लिए सुखा लें ताकि ऊपरी नमी हट जाए.

एक भारी तले की कढ़ाई या पतीले में 1 चम्मच देसी घी डालें. अब इसमें उबले हुए आंवले और कद्दूकस किया हुआ गुड़ मिलाएं. धीमी आंच पर पकने दें.

धीरे-धीरे गुड़ पिघलने लगेगा और अपना पानी छोड़ेगा. बिना पानी मिलाए इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकने दें. धीरे-धीरे आंवलों का रंग बदलकर गहरा सुनहरा और पारदर्शी होने लगेगा.

जब गुड़ की चाशनी एक तार की जैसी गाढ़ी हो जाए और आंवले गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट दिखें, तब इसमें काला नमक, सोंठ पाउडर, भुना जीरा पाउडर और कुटी इलायची मिलाएं.

गैस बंद कर दें. मुरब्बे को 1-2 दिन तक चाशनी में ही डूबा रहने दें ताकि आंवले चाशनी को अच्छी तरह सोख लें. इसके बाद इसे साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रख लें.

तैयार है आपका 100% शुद्ध और स्वादिष्ट गुड़-आंवला मुरब्बा! रोजाना सुबह 1 आंवला खाएं और पूरे परिवार को सेहतमंद रखें.

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