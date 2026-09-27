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अंबाला में बड़ा हादसा: 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, दो की मौत, 15 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका

हरियाणा के अंबाला शहर के धूलकोट गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया.

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JCB से रेस्क्यू जारी.(Photo: Screengrab)
JCB से रेस्क्यू जारी.(Photo: Screengrab)

हरियाणा के अंबाला शहर के धूलकोट गांव में तीन मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई. इमारत के गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया. मलबे में एक दर्जन से अधिक मजबूर दबे होने की आशंका है. मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है. अब तक दो लोगों की मौत ही पुष्टि हुई है जबकि 5 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

JCB की मदद से रेस्क्यू टीम ने एक मजदूर को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. हालांकि, अभी कई अन्य लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है. उन्हें निकालने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: अंबाला: सिख संगत और पुलिस में हिंसक झड़प, DSP का कटा अंगूठा, कई घायल

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मलबे में फंसे मजदूरों की तलाश जारी

मौके पर पुलिस, दमकल विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच चुकी हैं. बचावकर्मी मलबा हटाकर अंदर फंसे अन्य मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

अंबाला सिटी के SDM दर्शन कुमार ने बताया कि यह बेहद दुखद घटना है और मौके पर राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. NDRF, SDRF, स्थानीय एंबुलेंस सेवा और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर तैनात हैं.

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उन्होंने बताया कि हादसे के बाद कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से चार लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि पांच लोगों का अभी इलाज चल रहा है. मलबे से अब तक दो शव बरामद किए जा चुके हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.

SDM के मुताबिक, मलबे में कितने लोग फंसे हैं, इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है. रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ने के साथ ही सही संख्या स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल 15 से 20 लोगों के फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन यह संख्या अभी पुष्ट नहीं है. मृतकों समेत अब तक 12 लोगों की पहचान की जा चुकी है.

उन्होंने कहा कि फिलहाल बिल्डिंग के मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी भी स्पष्ट नहीं है. ठेकेदार और भवन मालिक दोनों मौके से फरार हैं. मामले में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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