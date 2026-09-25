Amla Mooli Koocha Recipe: सादा दाल-चावल भी लगेगा टेस्टी! मिनटों में बनाएं आंवला-मूली का कूचा, स्वाद हो जाएगा दोगुना

Amla Mooli Koocha Recipe: रोज-रोज एक जैसा दाल-चावल और रोटी-सब्जी का स्वाद बोरिंग लगने लगता है, इसलिए लोग साथ में आलू की भुर्जी, चटनी, अचार जैसी चीजें बनाते हैं. अगर आप हरी-धनिया और टमाटर की चटनी खाकर पक चुके हैं, तो एक बार विटामिन सी से भरपूर आंवला और मूली का खास कूचा बनाकर ट्राई करके देखिए. आंवला सेहत के लिए हेल्दी होता है, लेकिन इसका मुरब्बा और अचार हर बार खाने का मन नहीं करता है.

और पढ़ें

ऐसे में आप आंवला-मूली कूचा बनाकर खा सकते हैं, यह बेस्वाद खाने को भी तुरंत टेस्टी बना देता है. आंवला के साथ-साथ मूली भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर मानी जाती है और इन दोनों को मिलाकर बहुत बेहतरीन साइड डिश बनाती है, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, आइए आपके इसकी आसान रेसिपी बताते हैं.

आंवला-मूली का कूचा के लिए सामग्री

आंवला: 2 (बीज निकालकर, रफली कटे हुए)

मूली : 1 छोटा टुकड़ा (कटा हुआ)

टमाटर: 1 (हल्का खट्टा/देशी टमाटर)

हरा धनिया: एक मुट्ठी (बारीक कटा हुआ)

हरी मिर्च: 2 (स्वादानुसार कम या ज्यादा)

लहसुन: 2-3 कलियां

अदरक: 1 छोटा टुकड़ा

नमक और काला नमक: स्वादानुसार

कच्चा सरसों का तेल : 1 बड़ा चम्मच

जीरा: 1 छोटा चम्मच

हींग: चुटकी भर

आंवला-मूली कूचा बनाने का आसान तरीका

Advertisement

सबसे पहले आंवला, मूली, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक सभी चीजों को अच्छी तरह से धोने के बाद मोटा-मोटा काट लें. इसके बाद इन सभी चीजों को दरदरा कूटें, आप चाहे तो सिलबट्टे पर कूट सकते हैं या फिर मैनुअल चॉपर में डालकर भी इनको दरदरा कूट सकते हैं. आंवला-मूली कूचा को चटनी की तरह पेस्ट जैसा नहीं बनाते हैं, इसको हल्का दरदरा पीसते हैं, जिससे इससे देसी स्वाद आता है. मिक्सर को एक बाउल में निकालें इसमें स्वादानुसार सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक मिलाएं. इसके बाद आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं. तड़के लिए तड़का पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा-हींग डालकर चटकने दें और फिर इसे कूचे के ऊपर डाल दें.

आंवला-मूली का कूचा खाने के फायदे

यह कूचा सिर्फ टेस्टी नहीं होता है, बल्कि इसे खाने से बॉडी को काफी फायदा भी होता है. कूचा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो बॉडी की इ्म्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है. मूली और आंवला दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं और इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने में काम आता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें भी कम होती हैं. आंवला सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत गुणकारी होता है, इसे खाने से स्किन का ग्लो बना रहता है.

---- समाप्त ----