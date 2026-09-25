Amla Mooli Koocha Recipe: सादा दाल-चावल भी लगेगा टेस्टी! मिनटों में बनाएं आंवला-मूली का कूचा, स्वाद हो जाएगा दोगुना

Amla Mooli Koocha Recipe: रोज-रोज एक जैसा दाल-चावल और रोटी-सब्जी का स्वाद बोरिंग लगने लगता है, इसलिए लोग साथ में आलू की भुर्जी, चटनी, अचार जैसी चीजें बनाते हैं. अगर आप हरी-धनिया और टमाटर की चटनी खाकर पक चुके हैं, तो एक बार विटामिन सी से भरपूर आंवला और मूली का खास कूचा बनाकर ट्राई करके देखिए. आंवला सेहत के लिए हेल्दी होता है, लेकिन इसका मुरब्बा और अचार हर बार खाने का मन नहीं करता है.
ऐसे में आप आंवला-मूली कूचा बनाकर खा सकते हैं, यह बेस्वाद खाने को भी तुरंत टेस्टी बना देता है. आंवला के साथ-साथ मूली भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर मानी जाती है और इन दोनों को मिलाकर बहुत बेहतरीन साइड डिश बनाती है, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, आइए आपके इसकी आसान रेसिपी बताते हैं.
आंवला-मूली का कूचा के लिए सामग्री
आंवला-मूली कूचा बनाने का आसान तरीका
आंवला-मूली का कूचा खाने के फायदे
यह कूचा सिर्फ टेस्टी नहीं होता है, बल्कि इसे खाने से बॉडी को काफी फायदा भी होता है. कूचा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो बॉडी की इ्म्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है. मूली और आंवला दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं और इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने में काम आता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें भी कम होती हैं. आंवला सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत गुणकारी होता है, इसे खाने से स्किन का ग्लो बना रहता है.