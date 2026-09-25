scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुंबई में लड़की को देख क्यों घबराईं तिलोत्तमा शोम? पोस्ट कर बताई वजह

तिलोत्तमा शोम को याद है कि उन्होंने जुहू में एक युवा महिला को अकेले देखा था और जब कुछ पुरुष उसके पास से गुजरे, तो उन्हें चिंता हुई. वह उस महिला को सावधान रहने के लिए आगाह करना चाहती थीं.

Advertisement
X
एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने क्या कहा? (Photo: Instagram/tillotamashome)
एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने क्या कहा? (Photo: Instagram/tillotamashome)

एक्ट्रेस तिलोत्तमा शोम ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा पर एक लंबा नोट लिखा. यह नोट उन्होंने मुंबई के जुहू में एक ट्रैफिक लाइट पर फुटपाथ पर खड़ी एक युवा लड़की को देखकर लिखा, जो मेटल की रेलिंग के सहारे खड़ी होकर अपने फोन में मगन थी.

तिलोत्तमा ने बताया कि लड़की एकदम शांत और बेफिक्र लग रही थी, लेकिन पास से गुजरने वाले पुरुषों को देखकर उन्हें घबराहट होने लगी. हालांकि उन्होंने माना कि उन पुरुषों के व्यवहार में कुछ भी साफ तौर पर गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ पुरुषों की नजर उस लड़की पर पड़ी और 'कुछ नजरें उस पर टिकी रह गईं.'

जुहू की घटना के बाद तिलोत्तमा शोम 
तिलोत्तमा ने माना कि वह उलझन में थीं. वह उस लड़की से कहना चाहती थीं कि वह अपना फोन रख दे और अपने आस-पास के माहौल पर ध्यान दे, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहती थीं कि वह युवा महिला शांति के उस पल का आनंद ले और 'भरोसे के साथ ज़िंदगी जिए.'

सम्बंधित ख़बरें

Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi,Mushtaq Khan
मुश्ताक खान के साथ अगली फिल्म करने वाले थे हनुमान अंश के डायरेक्टर
Mahakavya shri ramayana katha review
VFX ने बिगाड़ा खेल, 'श्री रामायण कथा' देख खोजने लगेंगे एग्जिट
Hunkkaar: The roar series review
रिव्यू: बापजी के खिलाफ मीनू की 'हुंकार'! दमदार लगीं अनीत-फातिमा
अली फजल के करियर पर क्या बोलीं ऋचा चड्ढा. (Photo: ITG)
'इसी दिन के लिए पाला था', अली फजल की सक्सेस पर बोलीं ऋचा
Govinda, Sunita Ahuja
'मेरा घर टूट रहा, इनका नाश हो', सुनीता ने लगाई गुहार

अपने अनुभवों को याद करते हुए, तिलोत्तमा ने बताया कि वह लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा रही हैं और दिल्ली में रहने के दौरान 17 साल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है. इसके बाद उन्होंने जुहू की घटना को हाल ही में अपने किसी परिचित के अस्पताल में भर्ती होने के अनुभव से जोड़ा.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'क्या अस्पताल हमारे लिए सुरक्षित हैं?'
एक्ट्रेस ने बताया कि एक बुरे सपने से जागने के बाद उनके मन में यह सवाल उठा कि क्या महिलाएं उन जगहों पर भी सुरक्षित हैं, जहां उन्हें सुरक्षित माना जाता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी महिला सचमुच सुरक्षित है.

तिलोत्तमा ने माना कि दोनों ही स्थितियों में कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सच्चाई कि महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं दूसरी जगहों पर होती हैं, मन पर भारी बोझ डालती है. उम्मीद भरी बात के साथ अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने लिखा कि लोग 'बार-बार टूटते हैं ताकि बार-बार एक हो सकें' क्योंकि वे अभी भी एक 'अतुलनीय भारत' (Incredible India) की उम्मीद कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चलती ट्रेन में यात्री को बंधक बनाया, 10 हजार मांगे, फिर हाथ-पैर बांधकर फेंक दिया, आरोपी अरेस्ट |
    आगरा में साधु की हत्या से सनसनी, खून से लथपथ मिला शव... पास पड़ी थी खून से सनी ईंट |
    PM Modi ने सुना ‘जब जिद पर आ गई पार्वती’, खंजरी बजाते दिखे प्रधानमंत्री |
    बेटा गिरफ्तार, अब बहू की रिहाई पक्की! विनीत मनोचा हत्याकांड में पुलिस की नई थ्योरी से बदली पूरी कहानी |
    जमुई पीड़िता की फोटो शेयर करने के मामले में एक्शन, बिहार CMO के स्टेनो पर FIR दर्ज |
    गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट, CCTV वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को दबोचा |
    Asian Games: गोल्ड जीतने का ख्वाब देख रही पाकिस्तानी टीम, कप्तान साहिबजादा फरहान ने बताया पूरा प्लान |
    Pitru Paksha 2026: कल या परसों कब से शुरू होंगे श्राद्ध? नोट कर लें सभी जरूरी तारीखें |
    प्रोफेसर ने स्टूडेंट का कॉलर पकड़ा तो मचा बवाल, ABVP ने किया प्रदर्शन |
    सऊदी पर हमला करना वाले हूती विद्रोही मुंह में ये पत्ते दबाकर क्यों रखते हैं?
    Advertisement