scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चलती ट्रेन में यात्री को बंधक बनाया, 10 हजार मांगे, फिर हाथ-पैर बांधकर फेंक दिया, आरोपी अरेस्ट

बक्सर रेलखंड पर 21 वर्षीय नितिन कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने रोहित नाम के आरोपी को बनारस से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ट्रेन में नितिन को बंधक बनाया, परिवार से 10 हजार रुपये मांगे और हाथ-पैर बांधकर उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया. पुलिस ने उसे आदतन अपराधी बताया है.

Advertisement
X
पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया. (Photo: Pushpendra Pandey/ITG)
पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया. (Photo: Pushpendra Pandey/ITG)

बिहार के वैशाली निवासी 21 वर्षीय नितिन कुमार हैदराबाद में मजदूरी करता था. वह बेंगलुरु से बिहार अपने घर लौट रहा था. 19 सितंबर 2026 को वह ट्रेन संख्या 07091 दानापुर स्पेशल ट्रेन में सवार था.नितिन के परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि घर पहुंचने से पहले ट्रेन में ही उसके साथ ऐसी वारदात हो जाएगी. पुलिस के मुताबिक ट्रेन में आरोपी ने नितिन को अपना निशाना बनाया और उसे बंधक बना लिया. आरोप है कि परिवार से पैसे की मांग की गई. पुलिस के मुताबिक 10 हजार रुपये की फिरौती मांगी गई थी. इसके बाद नितिन के हाथ-पैर बांधकर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया. इससे उसकी मौत हो गई.

नितिन के परिजन मुकेश राय की ओर से रेल पुलिस को फर्द बयान दिया गया. इसमें बताया गया कि नितिन कुमार का अज्ञात अपराधियों ने पैसे के लालच में अपहरण कर लिया है. इस मामले में बक्सर रेल थाना कांड संख्या 2006 पब्लिक 26, दिनांक 21 सितंबर 2026 के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया. रेल डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी रोहित के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद उसे बनारस से गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में सामने आई चलती ट्रेन से फेंकने की बात

सम्बंधित ख़बरें

body dragged in hospital
शर्मनाक! शव को घसीटकर पोस्टमार्टम हाउस ले जाने का Video वायरल
Flood impact grows in Bihar
पटना में खतरे के निशान से ऊपर गंगा, बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का खतरा
buxar railway over bridge
Bihar में भ्रष्टाचार का अनोखा कारनामा!
Railway Overbridge
बिहार में भ्रष्टाचार का चेहरा! 26 करोड़ का ब्रिज उद्घाटन के 96 घंटे बाद ही दरका
बंद रेलवे ओवरब्रिज पर बर्थडे सेलिब्रेशन पड़ा भारी

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रोहित ने नितिन को चलती ट्रेन से हाथ-पैर बांधकर फेंकने की बात कबूल की. पुलिस का कहना है कि इसी वजह से नितिन की मौत हुई. रेल पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी इसी तरह की वारदात कर चुका है. पुलिस ने उसे आदतन अपराधी बताया है.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक साल 2024 में भी रोहित ने बक्सर के रहने वाले दो युवकों को ट्रेन से बाहर धकेल दिया था. उस घटना में दोनों युवकों की जान बच गई थी. इस मामले में रोहित को सजा हुई थी और वह सजा काटकर जेल से बाहर आया था. पुलिस का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने एक बार फिर इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया. यानी पुलिस की जांच में आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है.

कभी पुलिस, कभी STF बनकर बनाता था निशाना

गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल डीएसपी कंचन कुमारी ने आरोपी के अपराध करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी. रेल डीएसपी के मुताबिक आरोपी कभी पुलिस का नाम इस्तेमाल करता था, कभी खुद को पुलिस का सिपाही बताता था, कभी GRP का सिपाही बनता था और कभी STF का नाम लेकर लोगों को अपना निशाना बनाता था. पुलिस के अनुसार वह इसी तरीके से अपने टारगेट चुनता था.

रेल डीएसपी के मुताबिक नितिन को भी आरोपी ने पहले परेशान करना शुरू किया. पुलिस का कहना है कि सिगरेट पीने को लेकर उसने नितिन को टॉर्चर किया. इसके बाद परिवार से पैसे मंगवाने की कोशिश की गई. पुलिस के मुताबिक 10 हजार रुपये की फिरौती मांगी गई थी. बाद में नितिन को हाथ-पैर बांधकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज थे और वह सजा काटकर बाहर आया था.

Advertisement

स्पीड ट्रायल से सजा दिलाने की तैयारी

रेल डीएसपी कंचन कुमारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी मामले दर्ज रहे हैं और अब इस मामले में जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी. बक्सर रेलखंड पर हुई इस घटना के बाद यात्रियों में भी चिंता का माहौल है. चलती ट्रेन में यात्री को बंधक बनाकर फिरौती मांगने और उसके बाद ट्रेन से बाहर फेंकने की घटना ने रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल आरोपी रोहित पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    PM Modi ने सुना ‘जब जिद पर आ गई पार्वती’, खंजरी बजाते दिखे प्रधानमंत्री |
    बेटा गिरफ्तार, अब बहू की रिहाई पक्की! विनीत मनोचा हत्याकांड में पुलिस की नई थ्योरी से बदली पूरी कहानी |
    जमुई पीड़िता की फोटो शेयर करने के मामले में एक्शन, बिहार CMO के स्टेनो पर FIR दर्ज |
    गाय के साथ अश्लील हरकत और मारपीट, CCTV वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को दबोचा |
    Asian Games: गोल्ड जीतने का ख्वाब देख रही पाकिस्तानी टीम, कप्तान साहिबजादा फरहान ने बताया पूरा प्लान |
    Pitru Paksha 2026: कल या परसों कब से शुरू होंगे श्राद्ध? नोट कर लें सभी जरूरी तारीखें |
    प्रोफेसर ने स्टूडेंट का कॉलर पकड़ा तो मचा बवाल, ABVP ने किया प्रदर्शन |
    सऊदी पर हमला करना वाले हूती विद्रोही मुंह में ये पत्ते दबाकर क्यों रखते हैं? |
    मुश्ताक खान संग नई फिल्म का था प्लान, 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर का छलका दर्द |
    नेपाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, गंडक और कोसी के बढ़ते पानी से बढ़ी चिंता
    Advertisement