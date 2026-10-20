Aloo-Mirchi Pakoda: नवरात्र-दशहरा पर मीठा खाकर हो गए बोर, 1 कप बेसन से झटपट बनाएं कुरकुरे आलू-मिर्ची के पकौड़े, हरी चटनी संग लगेंगे टेस्टी

नवरात्र और दशहरा जैसे पावन त्योहारों के दौरान घरों में तरह-तरह की मिठाइयां, हलवा और पकवान बनते-बनते कई बार लोग मीठा खाकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में त्योहार की थकान मिटाने और कुछ तीखा, चटपटा व कुरकुरा खाने का मन करता है। शाम की चाय के साथ अगर गरमा-गरम मिल जाएं, तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। केवल 1 कप बेसन और घर में रखे आलू-मिर्ची से बनने वाले ये पकौड़े ऊपर से बेहद क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अगर आप बेसन के घोल में एक छोटी सी मास्टर ट्रिक अपनाएं, तो आपके पकौड़े कभी ज्यादा तेल नहीं पिएंगे और एकदम हलवाई जैसे कुरकुरे बनेंगे। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी!

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सामग्री और बनाने की विधि

सामग्री:

बनाने की शॉर्ट विधि

बेसन का परफेक्ट घोल बनाएं (मास्टर हैक): एक बड़े बर्तन में 1 कप बेसन और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा छान लें। इसमें अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और नमक मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा और चिकना घोल (Smooth Batter) तैयार करें। (घोल न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा)। Advertisement क्रंची सीक्रेट ट्रिक: बेसन के घोल में 1 छोटा चम्मच गर्म ख खौलता हुआ तेल या 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं और अच्छे से फेंट लें। (गर्म तेल मिलाने से पकौड़े अंदर से स्पंजी और बाहर से बेहद क्रिस्पी बनते हैं, साथ ही वे ज्यादा तेल नहीं सोखते)। आलू और मिर्च तैयार करें: आलू को पतले गोल टुकड़ों में काट लें और पानी में भिगो दें ताकि वे काले न पड़ें। हरी मिर्च को धोकर बीच से चीर लें। तलने से पहले आलू के स्लाइस को सूती कपड़े से पोंछकर सूखा लें। पकौड़े तलें: कड़ाही में तेल को मध्यम-तेज आंच पर गर्म करें। आलू के स्लाइस और चीरी हुई मिर्च को बेसन के घोल में अच्छी तरह लपेटकर एक-एक करके गर्म तेल में छोड़ें। गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेकें: आंच को मध्यम रखें और पकौड़ों को दोनों तरफ से उलट-पलट कर तब तक तलें जब तक वे सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। झागझर से अतिरिक्त तेल छानकर बाहर निकाल लें। सर्व करें: तैयार हैं आपके गरमा-गरम कुरकुरे आलू-मिर्ची के पकौड़े! इन्हें तीखी हरी धनिया-पुदीने की चटनी और कड़क चाय के साथ मजे से परोसें।

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