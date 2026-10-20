scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aloo-Mirchi Pakoda: नवरात्र-दशहरा पर मीठा खाकर हो गए बोर, 1 कप बेसन से झटपट बनाएं कुरकुरे आलू-मिर्ची के पकौड़े, हरी चटनी संग लगेंगे टेस्टी

अगर आप भी फेस्टिव सीजन में मीठा खाकर बोर हो गए हैं तो यहां हम आपको आलू-मिर्ची के क्रिस्पी और चटपटे पकौड़े बनाने की रेसिपी बता रहे हैं जो आपको मुंह का स्वाद बदलने के लिए जरूर ट्राई करनी चाहिए.

Advertisement
X
आलू पकौड़ा (Photo: ITG)
आलू पकौड़ा (Photo: ITG)

नवरात्र और दशहरा जैसे पावन त्योहारों के दौरान घरों में तरह-तरह की मिठाइयां, हलवा और पकवान बनते-बनते कई बार लोग मीठा खाकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में त्योहार की थकान मिटाने और कुछ तीखा, चटपटा व कुरकुरा खाने का मन करता है। शाम की चाय के साथ अगर गरमा-गरम मिल जाएं, तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। केवल 1 कप बेसन और घर में रखे आलू-मिर्ची से बनने वाले ये पकौड़े ऊपर से बेहद क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अगर आप बेसन के घोल में एक छोटी सी मास्टर ट्रिक अपनाएं, तो आपके पकौड़े कभी ज्यादा तेल नहीं पिएंगे और एकदम हलवाई जैसे कुरकुरे बनेंगे। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी!

सामग्री और बनाने की विधि

सामग्री:

बनाने की शॉर्ट विधि

  1. बेसन का परफेक्ट घोल बनाएं (मास्टर हैक): एक बड़े बर्तन में 1 कप बेसन और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा छान लें। इसमें अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और नमक मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा और चिकना घोल (Smooth Batter) तैयार करें। (घोल न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा)।

    Advertisement

  2. क्रंची सीक्रेट ट्रिक: बेसन के घोल में 1 छोटा चम्मच गर्म ख खौलता हुआ तेल या 1 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं और अच्छे से फेंट लें। (गर्म तेल मिलाने से पकौड़े अंदर से स्पंजी और बाहर से बेहद क्रिस्पी बनते हैं, साथ ही वे ज्यादा तेल नहीं सोखते)।

  3. आलू और मिर्च तैयार करें: आलू को पतले गोल टुकड़ों में काट लें और पानी में भिगो दें ताकि वे काले न पड़ें। हरी मिर्च को धोकर बीच से चीर लें। तलने से पहले आलू के स्लाइस को सूती कपड़े से पोंछकर सूखा लें।

  4. पकौड़े तलें: कड़ाही में तेल को मध्यम-तेज आंच पर गर्म करें। आलू के स्लाइस और चीरी हुई मिर्च को बेसन के घोल में अच्छी तरह लपेटकर एक-एक करके गर्म तेल में छोड़ें।

  5. गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेकें: आंच को मध्यम रखें और पकौड़ों को दोनों तरफ से उलट-पलट कर तब तक तलें जब तक वे सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। झागझर से अतिरिक्त तेल छानकर बाहर निकाल लें।

  6. सर्व करें: तैयार हैं आपके गरमा-गरम कुरकुरे आलू-मिर्ची के पकौड़े! इन्हें तीखी हरी धनिया-पुदीने की चटनी और कड़क चाय के साथ मजे से परोसें।

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नन्ही पोती के चरणों में नवजोत सिंह सिद्धू ने रखा सिर, 'पार्वती स्तुति' से लिया नाम, बोले-रोते हुए नहीं देख सकता |
    विजयादशमी के संदेश को देश की राजनीति किस तरह अमल में लाएगी? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    अगवा कर धर्मांतरण कराया, फिर अधेड़ से पढ़वाया निकाह... Pak कोर्ट ने दो हिंदू बहनों को परिवार के पास भेजा |
    मंत्री कपिल मिश्रा ने रावण के साथ जलाया कॉकरोच का पुतला, AAP की शिकायत पर बोले- दीमकों को हुआ दर्द |
    रणदीप हुड्डा ने दशहरे पर की अश्व पूजा, घोड़ों संग खिंचाई फोटो, बेटी को दिखाई फैमिली ट्रैडिशन की झलक |
    खत्म होने का नाम नहीं ले रही रूस-यूक्रेन जंग, US विदेश मंत्री बोले- बेहद निराश और गुस्से में हैं ट्रंप |
    इलमा, अंजलि, कोमल... पति को मारने वालीं 2 महिलाओं को फांसी, मेरठ में कैद 6 पत्नियों की उड़ी नींद |
    मार्को रुबियो की डीजल डिप्लोमेसी को समझें... तेल रिफाइनरी में इंडिया को बताया सुपरपावर, जामनगर का करेंगे दौरा |
    चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन पश्चिमी ताकतों से प्रभावित है? साहिल के साथ देखें दंगल |
    'हमें मिलकर लड़ना होगा...', रावण दहन कर पीएम मोदी ने गिनाए देश के 3 दुश्मन
    Advertisement