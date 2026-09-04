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घर की बालकनी में छोटे से गमले में उगाएं लाल-लाल ताजे टमाटर, बेहद आसान है तरीका

How To Grow Tomatoes In Home: घर की बालकनी या छत पर गमले में आसानी से टमाटर उगाए जा सकते हैं. जानिए बीज बोने से लेकर सही मिट्टी, धूप, खाद और पौधे की देखभाल तक का आसान तरीका, जिससे घर पर ही हरे-भरे पौधे पर ताजे टमाटर तैयार कर सकें.

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घर पर टमाटर उगाने के लिए ज्यादा जगह नहीं बल्कि एक गमले की जरूरत होगी. (Photo: ITG)
घर पर टमाटर उगाने के लिए ज्यादा जगह नहीं बल्कि एक गमले की जरूरत होगी. (Photo: ITG)

How To Grow Tomatoes In Home: टमाटर एक ऐसी सब्जी से जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है. खास बात ये है कि इसे ज्यादातर सभी सब्जियों में डाला भी जाता है. गर्मियों टमाटर खूब आते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में टमाटर की कमीतें काफी बढ़ जाती हैं. ऐसे में लोगों को टमाटर खरीदना बहुत भारी लगने लगता है. अगर आप भी बाजार में टमाटर के बढ़ते रेटों से परेशान हो जाते हैं और उन्हें खरीदना बंद कर देते हैं, तो परेशान ना हों. ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. 

बाजार से हर बार टमाटर खरीदने की बजाय क्यों न घर की बालकनी या छत पर ही लाल-लाल टमाटर उगाए जाएं? अगर आपको लगता है कि टमाटर उगाने के लिए बड़ी जगह या बाग की जरूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सही देखभाल से घर पर आसानी से टमाटर उगाए जा सकते हैं. पौधे को पर्याप्त धूप और सही पोषण मिले तो कुछ ही समय में इसमें हरे टमाटर नजर आने लगते हैं, जो धीरे-धीरे पककर लाल हो जाते हैं. चलिए जानते हैं घर पर कैसे उगाते हैं टमाटर का पौधा.

घर में टमाटर उगाने का आसान तरीका
बाजार से हर बार टमाटर खरीदने की बजाय क्यों न घर की बालकनी या छत पर ही लाल-लाल टमाटर उगाए जाएं? इसके लिए आपको किसी बड़े गार्डन की जरूरत नहीं है. एक अच्छा-सा गमला, मिट्टी, टमाटर के बीज और थोड़ी सी देखभाल से आप अपना छोटा सा किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं. खास बात ये है कि पौधे पर टमाटर आने लगें तो घर में उगाई ताजी सब्जी तोड़कर सीधे खाने का मजा ही अलग होता है.

सबसे पहले चुनें सही गमला
टमाटर का पौधा लगाने के लिए बहुत छोटा गमला न लें. ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे की जड़ों को फैलने के लिए सही जगह मिल सके. गमले में अच्छी क्वालिटी की मिट्टी भरें और ध्यान रखें कि पानी आसानी से बाहर निकल सके.

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बीज से तैयार करें पौधा
टमाटर के बीज आपको नर्सरी या बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे. गमले में मिट्टी भरने के बाद बीज डालें और ऊपर से मिट्टी की हल्की लेयर डालकर पानी दें. कुछ दिनों में बीज अंकुरित होकर छोटा पौधा बनने लगेगा. एक गमले में एक ही पौधा रखना बेहतर रहेगा, ताकि उसे बढ़ने के लिए अच्छी जगह मिल सके.

धूप है टमाटर की सबसे बड़ी जरूरत
टमाटर के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए भरपूर रोशनी चाहिए. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां उसे दिनभर अच्छी धूप मिल सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक पौधे को करीब 8-10 घंटे धूप मिलना फायदेमंद है.

किचन वेस्ट से दें पौधे को पोषण
पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद भी जरूरी है. इसके लिए घर के कुछ बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट का इस्तेमाल खाद के तौर पर किया जा सकता है. इससे पौधे को पोषण देने में मदद मिलती है और घर के ऑर्गेनिक कचरे का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाता है.

पौधा बड़ा हो तो दें सहारा
जैसे-जैसे टमाटर का पौधा बड़ा होगा और उसमें फल आने लगेंगे, उसकी टहनियां वजन के कारण एक तरफ झुक सकती हैं. अगर टहनियां झुकने लगें तो ऐसे में पौधे के पास पतली लकड़ी या स्टिक लगा दें और टहनियों को हल्के से उसका सहारा दें. इससे पौधा सीधा रहने में मदद मिलेगी.

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2-3 महीने में मिल सकते हैं टमाटर
अगर पौधे को सही गमला, पर्याप्त धूप, पोषण और जरूरी देखभाल मिलती रहे तो करीब 2-3 महीने में इसमें टमाटर आने शुरू हो सकते हैं. यानी थोड़ी सी मेहनत के बाद आपकी बालकनी या छत पर ही ताजे टमाटर तैयार हो सकते हैं.

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