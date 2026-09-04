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दुल्हन दिखाई, शादी पक्की की... 1.50 लाख और मंगलसूत्र लेते ही दूल्हे को पीटकर भगा दिया, 7 गिरफ्तार

बनासकांठा जिले में शादी के नाम पर युवक को ठगने वाली कथित लुटेरी दुल्हन गैंग का हडाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है. शादी के लिए युवक से 1.50 लाख रुपये नकद और चांदी का मंगलसूत्र लिया गया, फिर उसके साथ मारपीट कर धमकाते हुए भगा दिया गया. शिकायत के बाद पुलिस ने कथित दुल्हन समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सामान बरामद किया.

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लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Screengrab)
लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Screengrab)

गुजरात के बनासकांठा जिले में शादी के नाम पर युवकों को कथित तौर पर ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का मामला सामने आया है. हडाद पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक युवक को शादी कराने का लालच देकर एक युवती दिखाई गई थी. युवक ने युवती को देखने के बाद शादी के लिए हामी भर दी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच शादी को लेकर बातचीत आगे बढ़ी. शिकायत के अनुसार, युवक को उस समय यह अंदाजा नहीं था कि शादी की बातचीत के पीछे कथित तौर पर ठगी की एक बड़ी साजिश चल रही है. शादी तय करने के बहाने युवक से 1.50 लाख रुपये नकद और चांदी का मंगलसूत्र लिया गया. युवक के लिए यह रकम और मंगलसूत्र शादी की तैयारी का हिस्सा थे. उसे उम्मीद थी कि अब शादी की रस्में पूरी होंगी और उसकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू होगा. लेकिन कुछ ही समय बाद पूरा मामला उलट गया.

शिकायत के मुताबिक, शादी की बातचीत के बाद युवक के साथ मारपीट की गई. इतना ही नहीं, उसे धमकाया भी गया. इसके बाद युवक को वहां से भगा दिया गया. जिस शादी के लिए युवक पहुंचा था, वहां से उसे दुल्हन के साथ वापस लौटने के बजाय अपने पैसे और चांदी का मंगलसूत्र गंवाकर लौटना पड़ा. कथित तौर पर ठगी और मारपीट का शिकार होने के बाद युवक ने हडाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शादी के नाम पर विश्वास में लेकर युवक से पैसे और गहने लेने की इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी.

तकनीकी सर्विलांस से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

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शिकायत दर्ज होते ही हडाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी. पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली.  जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस को इस मामले के पीछे सक्रिय कथित गिरोह तक पहुंचने में सफलता मिली. पुलिस के मुताबिक, शादी के नाम पर युवकों को फंसाकर उनके साथ ठगी करने वाले गिरोह का पता लगाया गया. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कथित दुल्हन समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

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हडाद पुलिस की कार्रवाई में युवक से ऐंठे गए 1.50 लाख रुपये नकद और चांदी का मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया गया है. इसके अलावा पुलिस ने अन्य मुद्दामाल भी बरामद किया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने शादी के नाम पर इसी तरह और कितने युवकों को अपना शिकार बनाया है. हडाद पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह गिरोह कितने समय से इस तरह की वारदातों में शामिल था और इसके जरिए कितने लोगों के साथ धोखा किया गया है. हालांकि, फिलहाल पुलिस की जांच इसी मामले के आधार पर आगे बढ़ रही है.

सात आरोपियों से पूछताछ जारी

हडाद पुलिस ने मामले में कथित दुल्हन समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. पूछताछ का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि शादी के नाम पर ठगी का यह खेल सिर्फ इसी युवक तक सीमित था या गिरोह ने पहले भी दूसरे युवकों को इसी तरीके से निशाना बनाया. 
हडाद थाने के पुलिस अधिकारी जे.जे. सरवैयाने बताया कि पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि इस गिरोह ने आगे कितने लोगों के साथ धोखा किया है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और गिरोह से जुड़े अन्य संभावित कारनामों की भी पड़ताल की जा रही है.

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फिलहाल इस मामले में सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. युवक से लिए गए 1.50 लाख रुपये और चांदी के मंगलसूत्र समेत अन्य मुद्दामाल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि शादी के नाम पर ठगी का यह कथित नेटवर्क कितना बड़ा है और इसके जरिए पहले कितने युवक ठगी का शिकार हुए हैं. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि शादी के नाम पर होने वाली बातचीत के पीछे भी ठगी की साजिश हो सकती है. हालांकि, इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और गिरोह के अन्य संभावित मामलों की जानकारी पूछताछ के बाद ही सामने आएगी.

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