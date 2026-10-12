scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Jawed Habib Dandruff Remedy: सर्दियों की आहट होते ही बालों में दिखने लगा डैंड्रफ? जावेद हबीब का ये आसान नुस्खा अपनाएं, कुछ ही दिनों में हो जाएगा साफ

Jawed Habib Dandruff Remedy: सर्दियों में बढ़ते डैंड्रफ और सिर की खुजली से कई लोग परेशान रहते हैं. ऐसे में मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने डैंड्रफ की समस्या को कम करने के लिए एक आसान घरेलू तरीका बताया है. इस नुस्खे में शैम्पू के साथ सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जाता है. चलिए जानते हैं कैसे बालों से डैंड्रफ को साफ करें.

Advertisement
X
सर्दियों में डैंड्रफ होने के कारण खुजली की समस्या भी बढ़ जाती है. (Photo: ITG)
सर्दियों में डैंड्रफ होने के कारण खुजली की समस्या भी बढ़ जाती है. (Photo: ITG)

Jawed Habib Dandruff Remedy: मौसम में हल्की ठंडक आते ही बालों से जुड़ी कई परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं. खासकर सर्दियों के दौरान स्कैल्प का नेचुरल मॉइश्चर कम होने लगता है, जिससे ड्राईनेस, खुजली और डैंड्रफ की समस्या लोगों को परेशान करने लगती है. बालों में जमी सफेद परतें न सिर्फ लुक खराब करती हैं, बल्कि कई बार लगातार खुजली का कारण भी बन जाती हैं.

डैंड्रफ के कारण जब भी सिर में खुजली होती है, तो वो कई बार कपड़ों पर भी गिरता है. ऐसे में लोग डैंड्रफ हटाने के लिए महंगे शैम्पू और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. क्या आप भी उनमें शामिल हैं? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है. हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए एक आसान घरेलू तरीका बताया है, जिसे आप घर पर मौजूद सिर्फ दो चीजों की मदद से आजमा सकते हैं. इसके लिए ना आपको ज्यादा पैसे खर्च करनी की जरूरत भी नहीं होगी. चलिए जानते हैं जावेद हबीब का डैंड्रफ हटाने का नुस्खा.

डैंड्रफ साफ करने के लिए शैंपू में मिलाएं ये चीज
जावेद हबीब के बताए इस नुस्खे के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 1 चम्मच सफेद सिरका लें. इसके बाद इसमें करीब 4 चम्मच शैम्पू डालें. अब दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि शैम्पू और सिरका अच्छे से मिक्स हो जाए.

ऐसे करें स्कैल्प पर इस्तेमाल
तैयार किए गए इस मिश्रण को नॉर्मल शैम्पू की तरह बालों में लगाएं. जावेद हबीब कहते हैं कि इसे स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं, क्योंकि डैंड्रफ की समस्या वहीं से शुरू होती है. लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करें और फिर पानी से बालों को धो लें.

हफ्ते में कितनी बार करें इस्तेमाल?
जावेद हबीब के अनुसार, डैंड्रफ साफ करने के लिए इस तरीके को हफ्ते में एक बार अपनाया जा सकता है. नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प पर जमा डैंड्रफ धीरे-धीरे कम करने में मदद मिल सकती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jawed Habib (@jh_hairexpert)

सम्बंधित ख़बरें

Sara Ali Khan Look
बांधनी लहंगा और बैकलेस ब्लाउस, सारा ने दिखाया गॉर्जियस अवतार
Nita Ambani Garba
'जय मां अष्ट भवानी' पर नीता अंबानी ने किया गरबा, VIDEO
Chaulai ke Ladoo
बाजार से लेना छोड़ें! घर में 3 चीजों से बनाएं चौलाई के टेस्टी लड्डू
पालक की हेल्दी और टेस्टी रोटी (Photo- ITG)
नाश्ते में बनाएं पालक की टेस्टी रोटी, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर पोषण
नवरात्रि व्रत में बनाएं साबूदाना-आलू का चीला (Photo- ITG)
साबूदाना-आलू से बनाएं क्रिस्पी चीला, व्रत के लिए है बढ़िया ऑप्शन

सफेद सिरका क्यों हो सकता है फायदेमंद?
सफेद सिरका सिरका एसिडिक होता है. ऐसे में इसमें मौजूद एसिडिक गुण स्कैल्प की सफाई में मदद कर सकते हैं और जमा गंदगी को हटाने में मददगार हो सकते हैं. हालांकि, हर किसी का स्कैल्प अलग होता है. अगर स्कैल्प पर जलन, खुजली या एलर्जी की समस्या हो तो इस्तेमाल बंद कर दें और जरूरत पड़ने पर हेयर एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Jawed Habib Dandruff Remedy: सर्दियों की आहट होते ही बालों में दिखने लगा डैंड्रफ? जावेद हबीब का ये आसान नुस्खा अपनाएं, कुछ ही दिनों में हो जाएगा साफ |
    2 साल में स्टेज पर पहुंचा सिद्धू मूसेवाला का भाई, तोतली आवाज में गुनगुनाया गाना, इमोशनल हुए लोग |
    गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की बढ़ीं मुश्किलें, FIR दर्ज |
    INDIA Bloc Protest Live Updates: राहुल गांधी का 'सुप्रीम' मार्च, CJP का अल्टीमेटम... दिल्ली में सोमवार को 6 मेट्रो स्टेशन बंद |
    'बिग बॉस 20' में नकुल धुल की एंट्री, लड़कियों पर दिए विवादित बयान पर दी सफाई |
    ओमान में भारतीय तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, 2 क्रू मेंबर लापता, सर्च ऑपरेशन जारी |
    Virat Kohli मामले पर फलाहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज से मांगी माफी |
    October Gochar 2026: अक्टूबर के बाकी 26 दिन 7 राशियों के लिए खास, धन और करियर में लाभ के योग |
    टाइल्स के बीच की लाइनें पड़ गई हैं काली? बिना महंगे क्लीनर 4 तरीके से करें सफाई, झट से निकलेगी जिद्दी गंदगी |
    नवरात्रि में ग्रहों की चाल से बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत!
    Advertisement