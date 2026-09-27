IND vs WI: कोहली ने तोड़ा सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, छक्का जड़ पूरा किया शतक, गिल की आंधी के बाद आया विराट का तूफान

तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. मैदान पर उतरते ही कोहली ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से महफिल लूट ली और अपने वनडे करियर का शानदार 55वां शतक जड़ते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया.

और पढ़ें

विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 15,000 रन पूरे किए. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वे दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने. कोहली ने यह ऐतिहासिक कारनामा महज 303 पारियों में कर दिखाया, जबकि उनके आदर्श सचिन तेंदुलकर ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 377 पारियां खेली थीं. यानी कोहली अपने आदर्श से 74 पारियां आगे निकल गए हैं.

मैच में जब कोहली क्रीज पर आए तो उन्होंने बिना किसी दबाव के खुलकर खेलना शुरू किया. महज 40 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद उन्होंने लगातार शानदार शॉट्स खेले और अपने 55वें वनडे शतक तक का सफर तय किया. उन्होंने 10 चौके और 9 छक्के की मदद से 139 नाबाद रन बनाकर टीम को जीत दिला दी.

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ महज 74 गेंदों में अपने शतक पूरे किए. यह कोहली के वनडे करियर का तीसरा सबसे तेज शतक है. कोहली के करियर का सबसे तेज शतक 52 गेंदों का है जो उन्होंने 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, इसके बाद 2013 में ही नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 61 गेंदों का शतक आता है.

Advertisement

वेस्टइंडीज के खिलाफ यह 74 गेंदों की पारी अब इस सूची में तीसरे स्थान पर है. इस शतक के साथ ही विराट कोहली वनडे इतिहास के ऐसे इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग टीमों के खिलाफ 10 या उससे ज्यादा (10-10) शतक जड़े हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने 10 शतक पूरे कर लिए हैं और श्रीलंका के खिलाफ भी उनके 10 वनडे शतक हैं.

---- समाप्त ----