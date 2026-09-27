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बेटी रीति की वजह से इस्तीफा देंगे मनोज तिवारी? बिग बॉस को लेकर दिया रिएक्शन

मनोज तिवारी बिग बॉस से जुड़े सवालों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उनसे बच नहीं पा रहे हैं. अपनी बेटी रीति तिवारी के गेमप्ले पर उनका रिएक्शन देखिए.

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मनोज तिवारी से मांगा इस्तीफा (Photo: screengrab)
मनोज तिवारी से मांगा इस्तीफा (Photo: screengrab)

एक्टर-नेता मनोज तिवारी ने बिग बॉस 20 में अपनी बेटी रीति तिवारी के गेमप्ले पर रिएक्शन दिया है, और यह तुरंत वायरल हो गया. दरअसल  रीति, BB हाउस में काफी आक्रामक हो गई हैं. उदिति सिंह को गाली देने से लेकर काजी तौकीर को 'बाप' के नाम की धमकी देने का मामला काफी आगे बढ़ गया. अब इन सब का जवाब मनोज तिवारी से मांगा जाने लगा है.

बीजेपी नेता और एक्टर मनोज तिवारी हाल ही में एक पॉलिटिकल इवेंट में दिखे थे, और वहां से निकलते समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि रिपोर्टर उन्हें घेर लेंगे और BB 20 में रीति के गेमप्ले पर सवाल करेंगे.

मनोज तिवारी से मांगा इस्तीफा
हाल ही में, BJP सांसद मनोज तिवारी 'मोदी: द डिकेड दैट चेंज्ड इंडिया' किताब के लॉन्च में शामिल हुए. इवेंट के बाद, रिपोर्टरों ने मनोज से थोड़ी बातचीत की. जब पत्रकारों ने उनसे रीति के गेम के बारे में पूछा, तो मनोज ने जल्दी से जवाब देकर निकलने की कोशिश की. उन्होंने कहा, 'बच्चों का बिग बॉस है, चलने दो.' बाद में, मनोज ने उन अटकलों को साफ करने की कोशिश की कि उन्होंने शो में रीति को लेने के लिए मेकर्स पर दबाव डाला था. तिवारी ने कहा, 'सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि मैंने किसी सिफारिश से उसे भेजा है. मुझे तो पता ही नहीं था कि वह बिग बॉस जा रही है.'

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क्या मनोज तिवारी से इस्तीफा देने के लिए कहा गया? 
मनोज की बात सुनकर रिपोर्टर ने उनसे पूछा, 'तो फिर आप उनके लिए इस्तीफा दे दीजिए.' इस बात ने मनोज को उलझन में डाल दिया, और उन्हें समझ नहीं आया कि पत्रकार ने उनसे इस्तीफा देने के लिए क्यों कहा. मनोज ने कहा, 'आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है.' क्लिप को एडिट किया गया है, और इसलिए बातचीत अचानक कट गई है.

हालांकि, मनोज ने साफ किया कि बिग बॉस सिर्फ एक गेम है, और इसे इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. अपनी बेटी का बचाव करते हुए, मनोज ने कहा, 'बिग बॉस एक खेल है. हमारे 24 घंटे में कुछ न कुछ हो रहा है. इसी के लिए उसे देख के किसी को परेशान नहीं होना चाहिए. हमने भी खेला है ये गेम. एक गेम है, उसका आनंद लीजिए.'

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