सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी BJP! पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने किया खंडन; अगले सियासी कदम पर टिकी सबकी नजरें

देहरादून जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल के बीजेपी से इस्तीफा देने की चर्चा है. सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की खबरें सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हालांकि, बीजेपी की ओर से उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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बताया जा रहा है कि रामशरण नौटियाल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि वह विकासनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, इस संबंध में रामशरण नौटियाल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए रामशरण नौटियाल के इस्तीफे की जानकारी मिली है, लेकिन पार्टी को अभी तक उनका इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है. देखें VIDEO:-

रामशरण नौटियाल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चकराता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से हुआ था. इसके बाद से वह बीजेपी से जुड़े रहे हैं.

इससे पहले रामशरण नौटियाल कांग्रेस में भी रह चुके हैं. वह देहरादून जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं. अब बीजेपी से उनके अलग होने की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड की राजनीति में उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

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