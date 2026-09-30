scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी BJP! पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने किया खंडन; अगले सियासी कदम पर टिकी सबकी नजरें

Uttarakhand News: मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल ने छोड़ी BJP! विकासनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Advertisement
X
रामशरण नौटियाल के इस्तीफे से बैकफुट पर आई उत्तराखंड BJP.(Photo:ITG)
रामशरण नौटियाल के इस्तीफे से बैकफुट पर आई उत्तराखंड BJP.(Photo:ITG)

देहरादून जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल के बीजेपी से इस्तीफा देने की चर्चा है. सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की खबरें सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हालांकि, बीजेपी की ओर से उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

बताया जा रहा है कि रामशरण नौटियाल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि वह विकासनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, इस संबंध में रामशरण नौटियाल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए रामशरण नौटियाल के इस्तीफे की जानकारी मिली है, लेकिन पार्टी को अभी तक उनका इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

Jubin Nautiyal becomes father
जुबिन नौटियाल बने पापा, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म, परिवार में जश्न
Sunil Lodhi-Jubin Nautiyal
'हनुमान अंश' सिंगर का सपना पूरा, जुबिन संग गाया भजन, हुए भावुक
Jubin Nautiyal
जब बड़े म्यूजिक लेबल ने लगाया था जुबिन नौटियाल पर बैन, मां की कही इस बात ने दी ह‍िम्मत
Vice-Chancellor Surekha Dangwal takes cognizance of complaint regarding food (Photo: ITG)
कीड़े और स्नेल वाला सलाद! दून यूनिवर्सिटी के अलकनंदा हॉस्टल में बवाल
7.50 लाख का डेयरी विवाद.(Photo: Sagar sharma/ITG)
महिला के अपहरण की कोशिश के पीछे 19 साल की युवती, ये है पूरी कहानी

रामशरण नौटियाल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चकराता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. उस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से हुआ था. इसके बाद से वह बीजेपी से जुड़े रहे हैं.

इससे पहले रामशरण नौटियाल कांग्रेस में भी रह चुके हैं. वह देहरादून जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं. अब बीजेपी से उनके अलग होने की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड की राजनीति में उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऑपरेशन शेरुवाली में लश्कर कमांडर मूसा ढेर, 2022 से घाटी में एक्टिव चारों आतंकियों का सफाया |
    कभी बाइकर, कभी लेखक, कभी नेता और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट... एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाझे की पूरी कुंडली |
    भारत का 'मीनिंगफुल' दौरा करेंगे नेपाल PM, पड़ोसी देश के विदेश मंत्रालय से आया बयान |
    भारत का 'गोल्डन डे', एक दिन में 4 गोल्ड से मचा धमाल, तीरंदाजी में गोल्डन हैट्रिक |
    Matthew Perry Documentary Trailer: दुनिया को हंसाने वाला खुद था अकेला, Sarcasm King की अनकही कहानी |
    ट्रंप ने AI का नाम बदलकर किया 'सुपर इंटेलिजेंस', देखें दुनिया आजतक |
    रात में 25 सेकंड में युवती का किडनैप, सुबह युवती बोली- ‘हमारी मर्जी से भागे, शादी भी कर ली’, Video Viral |
    जम्मू-कश्मीर में नई मीडिया पॉलिसी, सोशल मीडिया पर कसेगा शिकंजा |
    बेल्जियम से लाई गई यूपी, 10 करोड़ भाड़ा... जानिए क्या है वो विशालकाय मशीन, जिसे आगे बढ़ाने के लिए बिछानी पड़ रही हैं लोहे की चादरें |
    दिवाली से पहले तोहफा... सरकार इतनी बढ़ा सकती है सैलरी, मिले ये सबूत!
    Advertisement