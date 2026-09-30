Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर का महीना कल से शुरू, धनु की मोटी कमाई, जानें अपनी राशि का हाल

अक्टूबर माह की शुरुआत होने वाली है. इस महीने शारदीय नवरात्र, दशहरा, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे कई बड़े त्योहार आएंगे. ग्रहों की चाल के लिहाज से भी अक्टूबर खास रहने वाला है. इस महीने शुक्र और बुध की वक्री चाल कुछ राशियों के पुराने मामलों को फिर सामने ला सकती है. जबकि गुरु और मंगल की स्थिति करियर, धन, परिवार और साझेदारी से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगी. आइए जानते हैं कि अक्टूबर का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर में साझेदारी से जुड़े मामले ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकते हैं. नौकरी के मुकाबले पार्टनरशिप, ग्राहक और निजी रिश्तों से जुड़े विषयों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है. तुला राशि आपके सातवें भाव में है. यहां शुक्र और बुध की वक्री चाल पुरानी बातचीत या किसी पुराने समझौते को फिर सामने ला सकती है. जीवनसाथी या कारोबारी साझेदार से जुड़ा कोई मुद्दा दोबारा चर्चा में आ सकता है.
लकी नंबर: 1, 7 और 9
लकी कलर: क्रीम
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर काम के दबाव वाला रह सकता है. नौकरी और रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी. अधूरे काम पूरे करने और कार्यस्थल से जुड़े मतभेद सुलझाने पर ध्यान देना होगा. तुला आपकी राशि के छठे भाव में है. शुक्र आपके राशि स्वामी हैं. उनके वक्री होने से नौकरी या कामकाज की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की इच्छा बढ़ सकती है. नौकरी छोड़ने का विचार भी आ सकता है.
लकी नंबर: 2, 6 और 7
लकी कलर: सफेद
उपाय: मां दुर्गा की आरती करें और जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें.
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर में नए अवसर सामने आ सकते हैं. हालांकि इन अवसरों के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी रह सकती हैं. पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रेम संबंधों से जुड़े विषय चर्चा में रहेंगे. तुला आपकी राशि के पांचवें भाव में है. 24 अक्टूबर को राशि स्वामी बुध वक्री होंगे. इसके बाद कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा सामने आ सकता है. किसी प्रस्ताव की शर्तों में भी बदलाव संभव है. आय में बढ़त के संकेत हैं. हालांकि अनुमानित रकम को पहले ही खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा.
लकी नंबर: 3, 5 और 6
लकी कलर: हरा
उपाय: शिव परिवार का जल से अभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर बदलाव की इच्छा बढ़ाने वाला महीना रह सकता है. मंगल और गुरु महीने के अधिकांश समय आपकी राशि में रहेंगे. इससे काम शुरू करने का उत्साह बढ़ सकता है. साथ ही जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा. तुला आपके चौथे भाव में है. वक्री शुक्र और बुध घर, संपत्ति, वाहन या परिवार से जुड़ी पुरानी व्यवस्था पर दोबारा विचार करा सकते हैं. कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले दस्तावेज और पूरी लागत अच्छी तरह जांच लें. 31 अक्टूबर को गुरु धन भाव में जाएंगे. इसे आगे की आर्थिक योजना से जोड़कर देखा जा सकता है.
लकी नंबर: 2, 4 और 7
लकी कलर: हल्का गुलाबी
उपाय: “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं.
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर में समय और पैसों का हिसाब रखना जरूरी रहेगा. महीने के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले गुरु और मंगल आपके बारहवें भाव कर्क में रहेंगे. तुला का तीसरा भाव संपर्क, आवेदन और बातचीत से जुड़ा है. वक्री बुध और शुक्र के कारण किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क हो सकता है. पहले रुकी हुई बातचीत भी फिर शुरू हो सकती है. खर्च और आय दोनों का ध्यान रखें. जोखिम भरे कार्य न करें. शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाने की गलती नुकसान देगी.
लकी नंबर: 1, 5 और 9
लकी कलर: गुलाबी
उपाय: सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें.
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर में कमाई के साथ बचत और खर्च का हिसाब भी महत्वपूर्ण रहेगा. तुला आपकी राशि के दूसरे भाव में है. वक्री शुक्र और 24 अक्टूबर से वक्री बुध धन से जुड़े पुराने मामलों को दोबारा चर्चा में ला सकते हैं. वेतन, बचत, पारिवारिक खर्च या बकाया भुगतान से जुड़ी कोई पुरानी बात सामने आ सकती है. इसलिए आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से फैसला न लें. कर्क के लाभ भाव में गुरु और मंगल संपर्कों के जरिए अवसरों के संकेत देते हैं.
लकी नंबर: 5, 6 और 8
लकी कलर: हरा
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर फैसलों की समीक्षा का महीना रह सकता है. शुक्र और बुध आपकी राशि में रहकर वक्री होंगे. ऐसे में कोई पुराना संबंध, पेशेवर प्रस्ताव या निजी योजना फिर सामने आ सकती है. नौकरी में भूमिका बदलने की चर्चा हो तो केवल पदनाम पर ध्यान न दें. काम की जिम्मेदारियों और भुगतान की शर्तों को भी स्पष्ट करें. किसी पुराने प्रस्ताव में बदलाव की स्थिति बन सकती है. मंगल की स्थिति के कारण वरिष्ठों से मतभेद की स्थिति बन सकती है.
लकी नंबर: 6 और 7
लकी कलर: सफेद
उपाय: भगवान कृष्ण की आरती करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर में खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा. तुला आपकी राशि के बारहवें भाव में है. शुक्र और बुध की वक्री चाल पुराने भुगतान, यात्रा, निजी खर्च या पर्दे के पीछे चल रही बातचीत को दोबारा सामने ला सकती है. किसी सलाह को अपनाने से पहले देखें कि वह आपकी मौजूदा स्थिति के लिए कितनी उपयोगी है. नौकरी में अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं तो योजना बनाकर आगे बढ़ें. खर्चों को पहले से व्यवस्थित रखना भी जरूरी होगा.
लकी नंबर: 1, 7 और 9
लकी कलर: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर में दर्शन करें.
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर में पुराने संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं. तुला आपकी राशि के लाभ भाव में है. मित्रों, नेटवर्क और पेशेवर परिचितों के जरिए नई बातचीत शुरू हो सकती है. वक्री शुक्र और बुध के कारण कोई पुराना प्रस्ताव दोबारा सामने आ सकता है. हालांकि उसकी शर्तें पहले जैसी ही होंगी, यह मानकर न चलें. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले सभी शर्तों को दोबारा जांचना जरूरी रहेगा. गुरु और मंगल साझा धन, उधार और अचानक होने वाले खर्चों से जुड़े मामलों को सक्रिय रखेंगे. आय में वृद्धि संभव है. व्यापारियों की कमाई बढ़ेगी.
लकी नंबर: 3, 7 और 9
लकी कलर: पीला
उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें और केले का दान करें.
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर में करियर से जुड़ी बातचीत महत्वपूर्ण रह सकती है. तुला आपका दसवां भाव है. यहां शुक्र और बुध की वक्री स्थिति पुराने नौकरी प्रस्ताव, पद से जुड़ी चर्चा या अधूरे प्रोजेक्ट को दोबारा सामने ला सकती है. 17 अक्टूबर से सूर्य भी इसी भाव में रहेंगे. इससे काम पर ध्यान बढ़ सकता है. हालांकि काम पर ध्यान बढ़ने को अपने आप पदोन्नति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. नई जिम्मेदारियों के साथ मिलने वाले लाभ को भी स्पष्ट करें.
लकी नंबर: 8 और 9
लकी कलर: नीला
उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर में पढ़ाई, यात्रा और काम की नई दिशा से जुड़े पुराने विकल्प दोबारा सामने आ सकते हैं. तुला आपकी राशि के नवम भाव में है. वक्री शुक्र और बुध किसी कोर्स, आवेदन, यात्रा या मार्गदर्शन से जुड़े फैसले पर दोबारा विचार करा सकते हैं. इसलिए किसी पुराने विकल्प को पूरी तरह खारिज करने के बजाय उसकी मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा. अवसर पाने के लिए तैयारी जरूरी होगी. नौकरी बदलने का विचार है तो नई जगह काम का वास्तविक दायरा पहले समझ लें.
लकी नंबर: 4, 7 और 8
लकी कलर: आसमानी
उपाय: “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें.
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर में साझा धन से जुड़े मामलों में स्पष्टता जरूरी रहेगी. तुला आपकी राशि के आठवें भाव में है. वक्री शुक्र और बुध उधार, संयुक्त खर्च, बीमा या पार्टनर के पैसों से जुड़ी पुरानी बातों को सामने ला सकते हैं. आर्थिक मामलों में दस्तावेज और भुगतान से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रखना जरूरी होगा. कोई नया काम शुरू करने की इच्छा है तो उसकी लागत पहले तय करें. नए काम में रुचि अच्छी रहेगी. लेकिन खर्च और संसाधनों की योजना पहले बनाना जरूरी होगा.
लकी नंबर: 3, 7 और 9
लकी कलर: केसरिया
उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें और पीली वस्तु का दान करें.