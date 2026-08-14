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How To Check Water In Milk: डेयरी वाले ने दूध में पानी मिलाया है या नहीं? घर पर ऐसे करें चेक, मिनटों में खुल जाएगी दूध वाले की पोल

How To Check Water In Milk: दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए हर बार मशीन या लैब की जरूरत नहीं होती. घर पर कुछ आसान तरीकों से दूध की शुद्धता का शुरुआती अंदाजा लगाया जा सकता है.

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दूध में पानी मिला है या नहीं इसका संकेत मलाई भी देती है. (Photo: ITG)
दूध में पानी मिला है या नहीं इसका संकेत मलाई भी देती है. (Photo: ITG)

How To Check Water In Milk: दूध, एक ऐसी चीज है, जो ज्यादातर घरों में रोजाना आता है. जहां बड़े-बड़े शहरों में लोग पैकेट वाला दूध खरीदते हैं, लेकिन आज भी छोटे-छोटे शहरों में सारे घरों में दूध वाले भइया ही दूध लेकर आते हैं. यूं तो ये दूध बहुत ही टेस्टी और गाढ़ा होता है, लेकिन कई बार ये पतला लगता है. ऐसे वक्त में कई बार मन में सवाल जरूर आता है कि जो दूध हम पैसे देकर खरीद रहे हैं, उसमें कहीं पानी तो नहीं मिलाया गया है. दरअसल, कई दूध वाले दूध का वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाते हैं. 

दूध देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, इसलिए सिर्फ देखकर पानी की मिलावट का पता लगाना आसान नहीं होता है. अगर आप भी अपने डेयरी वाले भइया का लाया दूध चेक चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको दूध में पानी की मिलावट चेक करने के कुछ आसान तरीके बताने वाले हैं, जिनके लिए हर बार किसी मशीन या लैब की जरूरत नहीं होती. चलिए जानते हैं वो आसान तरीके कौन से हैं, जिनसे आप दूध में पानी की मिलावट की गई है या नहीं उसका पता लगा सकते हैं.

दूध में पानी मिला है या नहीं, ऐसे करें चेक

1. दूध की एक बूंद से करें चेक: दूध में पानी की मिलावट का अंदाजा लगाने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक है स्लाइड या किसी साफ, चिकने सरफेस पर दूध की एक बूंद डालना. बूंद को धीरे-धीरे नीचे की तरफ बहने दें. अगर दूध आसानी से तेजी से बह जाए और पीछे बहुत कम निशान छोड़े, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो सकती है. वहीं गाढ़ा दूध धीरे-धीरे बहता है और सफेद निशान छोड़ सकता है.

2. दूध को उबालकर टेक्शचर देखें: दूध को अच्छी तरह उबालने के बाद ठंडा होने दें और इसके बाद उसके ऊपर जमी मलाई पर ध्यान दें. अमूमन दूध के ऊपर जमने वाली मलाई उसके फैट और दूध की क्वालिटी पर निर्भर करती है. अगर दूध बहुत पतला है और मलाई बहुत कम बन रही है, तो ये पानी मिलाए जाने का संकेत हो सकता है. हालांकि, दूध की मलाई सिर्फ पानी की वजह से ही कम नहीं होती. दूध के टाइप, फैट की मात्रा और उसे गर्म करने का तरीका भी इसमें फर्क डालता है. 

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3. उंगली या हथेली वाला टेस्ट: कई लोग दूध में पानी की मिलावट पता करने के लिए उंगली पर दूध की बूंद लगाकर उसकी मोटाई चेक करने की सलाह देते हैं. लेकिन सिर्फ इस तरीके से उसमें पानी मिला है या नहीं इसका दावा करना सही नहीं है. दूध की गाढ़ापन उसकी फैट और प्रोटीन की मात्रा पर भी निर्भर करता है. इसलिए ऐसे घरेलू टेस्ट को केवल एक नॉर्मल संकेत मानें, पक्का सबूत नहीं.

सिर्फ पानी ही नहीं, दूध में दूसरी मिलावटें भी हो सकती हैं
दूध में सिर्फ पानी मिलाना ही एकमात्र समस्या नहीं है. कुछ मामलों में दूध में स्टार्च, डिटर्जेंट या दूसरी चीजों की मिलावट की खबरें भी सामने आती रही हैं. ऐसी मिलावट का पता केवल देखकर या चखकर लगाना मुश्किल हो सकता है. अगर दूध का स्वाद, महक या रंग नॉर्मल से अलग लगे, तो उसे पीने से बचना बेहतर है.

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