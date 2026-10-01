त्योहारों में अचानक खत्म नहीं होगी गैस! इन 3 आसान ट्रिक्स से बिना मीटर चेक करें सिलेंडर में कितनी बची है LPG

How To Check Gas Level Cylinder At Home: त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और इसी बीच कमर्शियल LPG सिलेंडर से जुड़ी एक बात हर घर के बजट पर असर डाल सकती है. दरअसल, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से बाजार में मिलने वाली मिठाइयों से लेकर स्नैक्स तक महंगे हो जाएंगे. इसके साथ ही लोगों को घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमतें बढ़ने का भी डर सताने लगा है. इस वजह लोग कोशिश कर रहे हैं कि रसोई गैस का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाए. ऐसे में अगर आपको पहले से पता चल जाए कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है, तो अचानक खाना बनाते समय गैस खत्म होने की परेशानी से बचा जा सकता है.

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अक्सर घरों में सिलेंडर कब खत्म होने वाला है, इसका अंदाजा तब लगता है जब चूल्हे की लौ अचानक धीमी पड़ने लगती है. खासकर त्योहारों के समय जब घर में पकवान और मिठाइयां बनाने का सिलसिला बढ़ जाता है, तब बीच में गैस खत्म होना परेशानी बढ़ा सकता है. लेकिन इसके लिए किसी खास मीटर या मशीन की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स की मदद से आप घर बैठे ही सिलेंडर में बची गैस का अंदाजा लगा सकते हैं.



पानी वाली ट्रिक से पता लगाएं गैस का लेवल

सिलेंडर में कितनी गैस बची है, इसका अंदाजा लगाने का आसान तरीका पानी का इस्तेमाल है. इसके लिए एक गिलास या मग में पानी लें और सिलेंडर के ऊपर से नीचे तक धीरे-धीरे डाल दें. कुछ सेकंड बाद हाथ से सिलेंडर को ऊपर से नीचे तक छूकर देखें.

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ऐसा करने पर सिलेंडर का एक हिस्सा आपको ठंडा और दूसरा हिस्सा सामान्य या थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है. जहां तक सिलेंडर ठंडा महसूस हो, वहां तक गैस मौजूद होने का अंदाजा लगाया जाता है. इसकी वजह ये है कि सिलेंडर के अंदर मौजूद लिक्विड LPG गर्मी को जल्दी सोखती है, जिससे उस हिस्से की बाहरी सतह ठंडी महसूस होती है. अगर ठंडा हिस्सा सिलेंडर में काफी नीचे तक ही है, तो समझ सकते हैं कि गैस कम बची है और जल्द ही नया सिलेंडर बुक करने की जरूरत पड़ सकती है.

वजन से भी पता चल जाएगा कितनी गैस बची है

अगर आप गैस की मात्रा का थोड़ा ज्यादा सटीक अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सिलेंडर का वजन चेक कर सकते हैं. हर LPG सिलेंडर पर उसका खाली वजन यानी टेयर वेट लिखा होता है. अगर आपके घर में वजन करने वाली मशीन है तो सिलेंडर को उस पर रखकर उसका कुल वजन देख लें.

इसके बाद कुल वजन में से सिलेंडर का खाली वजन घटा दें. जो वजन बचेगा, वो सिलेंडर में मौजूद गैस की लगभग मात्रा बताएगा. उदाहरण के लिए अगर सिलेंडर का कुल वजन 28.5 किलो है और सिलेंडर पर खाली वजन 15.5 किलो लिखा है, तो करीब 13 किलो गैस बची हुई है.

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चूल्हे की लौ भी दे सकती है संकेत

सिलेंडर में गैस कम होने पर कई बार इसका असर चूल्हे की लौ पर भी दिखाई देने लगता है. अगर पहले के मुकाबले गैस की लौ कमजोर लग रही है या खाना पकने में नॉर्मल से ज्यादा समय लग रहा है, तो यह सिलेंडर में गैस कम होने का संकेत हो सकता है.

हालांकि सिर्फ लौ के रंग या कम-ज्यादा होने से गैस की मात्रा का सटीक पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बर्नर की गंदगी या दूसरी तकनीकी वजहों से भी लौ पर असर हो सकता है. इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर सिलेंडर की कंडीशन दूसरे तरीके से भी टेस्ट कर लेना बेहतर है.

त्योहारों में रसोई का काम बढ़ जाता है, इसलिए सिलेंडर पूरी तरह खत्म होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही उसमें कितनी गैस बची है इसका अंदाजा लगाना ही समझदारी है. इससे जरूरत के समय गैस खत्म होने की परेशानी से बचा जा सकता है.

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