Flydubai Plane: टीवी शो देखकर बचा ली 174 जिंदगियां, पैसेंजर ने ऐसे टाला हादसा

सोचिए 174 यात्री और क्रू को लेकर उड़ रही एक फ्लाइट में अचानक ऐसा हादसा हो, जो सबकी सांसों को थमा दे. कॉकपिट के अंदर दो पायलटों की झड़प, जिसमें एक जख्मी हो जाए. प्लेन हवा में डगमगाने लगे... ऐसे नाजुक हालात में एक डॉक्यूमेंट्री ने फ्लाइट को क्रैश होने से बचाया. एक यात्री ने अपनी सूझबूझ दिखाकर विमान पर काबू पाया जिससे हादसा टला.
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में ये खौफनाक घटना घटी है. इसने सबके होश उड़ा दिए हैं. मुश्किल की इस घड़ी में लाइफ सेवियर बनी कनाडा की डॉक्यूमेंट्री सीरीज Mayday.
टीवी शो ने बचाई 174 जिंदगियां
सीरीज मेडे को बेस्ट कनाडाई इन्वेस्टिगेटिव एविएशन में काउंट किया जाता है. जो विमान दुर्घटनाओं और उनकी जांच पर बेस्ड है. इस शो ने Flydubai की फ्लाइट FZ1073 को क्रैश होने से बचाया. दरअसल, उड़ान के दौरान को-पायलट ने इंडियन कैप्टन सुमित मच्छर पर कथित तौर पर हमला किया था. हमले में घायल होने के बाद कंट्रोल खोने की वजह से विमान अचानक हजारों फीट नीचे गिरने लगा. बाहर पैसेंजर्स में अफरा-तफरी मच गई. घायल अवस्था में भी सुमित ने हिम्मत दिखाई और कॉकपिट का दरवाजा खोला.
तुरंत फ्लाइट में मौजूद एक पैसेंजर Yaniv Hayun ने कॉकपिट में पहुंचकर प्लेन में हुई इमरजेंसी के हालात को संभालने में मदद की. Yaniv के मुताबिक, उन्हें प्लेन के कंट्रोल सिस्टम की बेसिक नॉलेज शो मेडे को देखकर मिली थी. उनकी सूझबूझ की वजह से ये हादसा हटा. फिर फ्लाइट की सऊदी अरब के Tabuk एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमला करने वाला ओमान का नागरिक है. उसे सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया.
उधर, Yaniv की बहादुरी का किस्सा सामने आने के बाद मेडे की भी चर्च होने लगी है. सीरीज को सर्च किया जा रहा है. ऑनस्क्रीन क्राइम देखकर उस टेक्निक को फॉलो करने के किस्से तो कई बार सुने हैं. लेकिन कम ही ऐसा होता है जब ऑनस्क्रीन देखा हुआ कंटेंट रियल में किसी की जान बचाने के काम आए. अगर पैसेंजर यानिव ने ये शो नहीं देखा होता तो क्या अंजाम होता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती. हालांकि फ्लाइट को सुरक्षित उतारने में इंडियन कैप्टन मच्छर, क्रू मेंबर्स और दूसरे यात्रियों का भी योगदान रहा.
क्या है मेडे सीरीज?
मेडे डॉक्यूमेंट्री सीरीज का पहला एपिसोड सितंबर 2003 में आया था. इसके हर एपिसोड में दुनिया भर के विमान हादसों, क्रैश, तकनीकी गड़बड़ियों और एविएशन संकट को रीक्रिएट कर दिखाया गया है. शो में फ्लाइट डेटा, एक्सपर्ट्स की राय, गवाहों के बयान और CGI का इस्तेमाल कर समझाया गया है कि मुसीबत के वक्त क्या स्टेप लेने हैं. कैसे विमान हादसे या किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सकता है.
शो की खासियत है कि इसमें इंवेस्टिगेशन पर भी फोकस किया गया है. जैसे विमान हादसे में कहां गलती हुई. सिस्टम की चूक थी या खराब मौसम वजह बना. सभी पहलुओं को खंगाला जाता है. ये शो को कनाडा की सिनेफ्लिक्स प्रोडक्शंस ने बनाया है. सीरीज नेशनल ज्योग्राफिक समेत अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग नामों से टेलीकास्ट हुई है.