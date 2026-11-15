Gujrati Undhiyu Recipe: सादी दाल-रोटी से हो गए बोर? हरी सब्जी और मुठिया डालकर बनाएं गुजरात का फेमस काठियावाड़ी उंधियू

रोज-रोज वही सादी दाल और रोटी खाकर अगर घर के लोग बोर हो चुके हैं और कुछ नया व पारंपरिक ट्राई करना चाहते हैं, तो सर्दियों के मौसम में गुजरात की शान काठियावाड़ी उंधियू एक बेहतरीन विकल्प है. यह पारंपरिक व्यंजन सर्दियों में मिलने वाली ताजी हरी सब्जियों, मेथी की मुठिया और ढेर सारे मसालों से तैयार किया जाता है. हालांकि इसे बनाने की पारंपरिक विधि में काफी समय लगता है, लेकिन कुकर या कढ़ाई में आसान ट्रिक्स के साथ आप इसे झटपट और बेहद स्वादिष्ट तरीके से घर पर बना सकती हैं. आइए जानते हैं गुजरात का यह फेमस उंधियू बनाने की सबसे आसान विधि...

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आवश्यक सामग्री:

मुठिया के लिए:

बेसन: 1 कप

बारीक कटी मेथी: आधा कप

हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक

तेल: 1 चम्मच

सब्जियों और हरे मसाले के लिए:

कटी हुई सब्जियां (सूरन/जिमीकंद, कच्चे केले, शकरकंद, छोटे बैंगन, सेम की फली और आलू): कुल 3-4 कप

हरा धनिया और पुदीना: 1 कप (पिसा हुआ)

हरा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट: 3 बड़े चम्मच

कसा हुआ नारियल: आधा कप

भुनी मूंगफली का पाउडर: 3 बड़े चम्मच

तेल: आधा कप

हल्दी, धनिया-जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक

हींग और अजवाइन (तड़के के लिए)

परफेक्ट स्वाद और टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

मेथी की सॉफ्ट मुठिया: बेसन में मेथी, मसाले और थोड़ा तेल मिलाकर नरम डो बना लें और छोटी-छोटी मुठिया बनाकर तेल में तल लें. इससे उंधियू में बेहतरीन सौंधापन आता है.

हरे मसाले का बेस: उंधियू की असली जान इसका हरा मसाला (धनिया, हरा लहसुन, नारियल और मूंगफली का पेस्ट) है. सब्जियों में इस मसाले को अच्छी तरह भरने से स्वाद दोगुना हो जाता है.

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बनाने की विधि:

मुठिया बनाएं: बेसन में कटी मेथी, मसाले और 1 चम्मच तेल मिलाकर नरम डो बनाएं. छोटे आकार की मुठिया बनाकर इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लें.

सब्जियों में मसाला भरें: छोटे बैंगन और आलू में बीच से चीरा लगाकर थोड़ा-थोड़ा हरा मसाला अंदर भर लें. बाकी सब्जियों (सूरन, केला, शकरकंद, फली) को छोटे टुकड़ों में काट लें.

तड़का लगाएं: एक बड़े प्रेशर कुकर या भारी तले की कढ़ाई में आधा कप तेल गरम करें. अजवाइन, हींग और हल्दी डालें.

सब्जियां और परतें लगाएं: अब कुकर में सबसे पहले सख्त सब्जियां (सूरन, आलू) रखें, फिर भरी हुई सब्जियां और अंत में कटी हुई फली, केला व तैयार मुठिया रख दें. बचा हुआ हरा मसाला और मूंगफली पाउडर ऊपर से फैला दें.

पकाएं: थोड़ा सा पानी छिड़ककर कुकर का ढक्कन बंद करें और धीमी आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं (या कढ़ाई में धीमी आंच पर 20 मिनट तक ढककर पकाएं).

मिलाएं और परोसें: पकने के बाद कुकर खोलें और हल्के हाथों से सारी सब्जियों और मुठिया को आपस में मिला लें.

सादी दाल-रोटी को कहें अलविदा और गरमा-गरम, रिच और टेस्टी काठियावाड़ी उंधियू का आनंद बाजरे की रोटी या पूरी के साथ लें!

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