scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: BJP ने तेज की तैयारी, मेनिफेस्टो और चार्जशीट कमेटी का किया ऐलान

बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मेनिफेस्टो और चार्जशीट कमेटियों का गठन किया है. अविनाश राय खन्ना को मेनिफेस्टो और सुनील जाखड़ को चार्जशीट कमेटी की कमान सौंपी गई है.

Advertisement
X
बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मेनिफेस्टो और चार्जशीट कमेटियों का गठन किया.(Photo-ITG)
बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मेनिफेस्टो और चार्जशीट कमेटियों का गठन किया.(Photo-ITG)

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने प्रदेश मेनिफेस्टो कमेटी और प्रदेश चार्जशीट कमेटी का गठन किया है.

 दोनों कमेटियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. पार्टी ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमेटियों की भी घोषणा की जाएगी. मेनिफेस्टो कमेटी में कुल 13 सदस्य हैं. इसमें पंजाब के पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है.

प्रदेश मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना को सौंपी गई है. कमेटी में मनप्रीत सिंह बादल, अश्वनी शर्मा, मनोरंजन कालिया, सोम प्रकाश, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अश्वनी सेखड़ी, सतनाम सिंह संधू, राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, हरभजन सिंह, परमपाल कौर और एडवोकेट एच.एस. फूलका को सदस्य बनाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Bibi Jagir Kaur rejoins Akali Dal in the presence of SAD chief Sukhbir Badal.
फिर अकाली दल लौटीं बीबी जागीर कौर, बोलीं- पार्टी को मजबूत करना जरूरत
NITIN NAVEEN up 2027 assembly election preparations bjp old workers discontent
चुनाव से पहले BJP का दलितों पर फोकस, जालंधर से वाराणसी तक निकलेगी यात्रा
भगवंत मान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी कौनसी बड़ी सौगात, देखें पंजाब आजतक
चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है.(File Photo-PTI)
यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कब होंगे चुनाव? इस दिन आ सकता है ECI का शेड्यूल
Sachin Pilot Targets Ruling AAM Adami Party in Gurdaspur
पंजाब में AAP सरकार का सफाया तय, कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प: सचिन पायलट

चार्जशीट कमेटी की कमान सुनील जाखड़ को

प्रदेश चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ को सौंपी गई है. कमेटी में इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला, श्वेत मलिक, महारानी परनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, दिनेश बब्बू, सुशील रिंकू, गेजा राम, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, एस.एस. चन्नी और जगमीत सिंह बराड़ को सदस्य बनाया गया है. चार्जशीट कमेटी में कुल 14 सदस्य हैं. इसमें पंजाब और राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है.

Advertisement

दोनों कमेटियों का गठन पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की तैयारियों के महत्वपूर्ण चरण के तौर पर देखा जा रहा है. मेनिफेस्टो कमेटी चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी करेगी, जबकि चार्जशीट कमेटी को अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कांग्रेस के मंच से विदेशी नेता ने लगाया नारा, BJP ने बोला तीखा हमला |
    घर के बाथरूम में कुत्ते को दबोचकर घुसा गुलदार, बाहर दहशत में परिवार-VIDEO |
    Akshara Singh Chhath Puja: लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर... छठी मइया की भक्ति में लीन दिखीं अक्षरा सिंह, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य |
    हैदराबाद समिट में विदेशी नेता के बयान पर घिरे राहुल गांधी, मचा बवाल |
    'हमारे पीडीए में 'डी' का मतलब दमदार दलित है', आगरा दलित सम्मेलन में बोले अखिलेश |
    'वोट चोर, गद्दी छोड़...', इटली के नेता ने दोहराया राहुल गांधी का नारा तो बोले अमित शाह- भारत को बदनाम करने से नहीं मिलेगी सत्ता |
    How To Get Rid Of Monkeys: कपड़े फाड़ना, टंकी खोलना... बंदरों के आतंक से हैं परेशान? अपनाएं ये 6 सस्ते उपाय, कोसों दूर भागेंगे बंदर |
    'हमें लगा मैच जीत गए पर भारत ने सब पलट दिया!', हार के बाद सदमे में पाकिस्तान, फूटा पाक क्रिकेटर का गुस्सा |
    सूरत के अवैध वेस्टेज कपड़ा गोदाम में भीषण आग, 30 घंटे बाद भी नहीं पाया जा सका काबू |
    Gratuity Calculation: ₹50,000 की सैलरी पर 5 साल बाद कितनी मिलेगी ग्रेच्‍युटी? समझें गणित
    Advertisement