पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: BJP ने तेज की तैयारी, मेनिफेस्टो और चार्जशीट कमेटी का किया ऐलान

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने प्रदेश मेनिफेस्टो कमेटी और प्रदेश चार्जशीट कमेटी का गठन किया है.

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दोनों कमेटियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. पार्टी ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कमेटियों की भी घोषणा की जाएगी. मेनिफेस्टो कमेटी में कुल 13 सदस्य हैं. इसमें पंजाब के पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है.

प्रदेश मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना को सौंपी गई है. कमेटी में मनप्रीत सिंह बादल, अश्वनी शर्मा, मनोरंजन कालिया, सोम प्रकाश, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, अश्वनी सेखड़ी, सतनाम सिंह संधू, राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, हरभजन सिंह, परमपाल कौर और एडवोकेट एच.एस. फूलका को सदस्य बनाया गया है.

चार्जशीट कमेटी की कमान सुनील जाखड़ को

प्रदेश चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ को सौंपी गई है. कमेटी में इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला, श्वेत मलिक, महारानी परनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, दिनेश बब्बू, सुशील रिंकू, गेजा राम, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, एस.एस. चन्नी और जगमीत सिंह बराड़ को सदस्य बनाया गया है. चार्जशीट कमेटी में कुल 14 सदस्य हैं. इसमें पंजाब और राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है.

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दोनों कमेटियों का गठन पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की तैयारियों के महत्वपूर्ण चरण के तौर पर देखा जा रहा है. मेनिफेस्टो कमेटी चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी करेगी, जबकि चार्जशीट कमेटी को अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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