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‘शिकार पर गए थे दोनों SPO, सेना ने आतंकवादी समझकर मारी गोली’, J&K कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान

किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या को लेकर सियासी बयानबाजी बढ़ गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने दावा किया है कि दोनों SPO जंगल में शिकार के लिए गए थे. लौटते समय सेना ने उन्हें आतंकवादी समझकर गोली मार दी. वहीं BJP ने कांग्रेस के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए माफी मांगने की मांग की है.

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किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विवादित दावा किया है. (File Photo-PTI)
किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने विवादित दावा किया है. (File Photo-PTI)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इस मामले में एक अलग ही दावा किया है. 

उन्होंने कहा कि दोनों SPO जंगल में शिकार के लिए गए थे. लौटते समय सेना ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया और गोली चला दी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और हत्या के सभी पहलुओं को देखा जाना चाहिए.

कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या दावा किया?

तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्होंने किश्तवाड़ के जिला अध्यक्ष से बात की है. उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक दोनों SPO जंगल में शिकार के लिए गए थे. लौटते समय वे सिविल कपड़ों में थे. इसी दौरान सेना ने उन्हें आतंकवादी समझ लिया और फायरिंग कर दी.

कर्रा ने कहा कि दोनों की हत्या के पीछे आतंकवादी एंगल की बात भी सामने आ रही है. लेकिन इसकी जांच के साथ दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.

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BJP विधायक शगुन परिहार पर भी साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष ने BJP नेताओं पर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया. उन्होंने किश्तवाड़ से BJP विधायक शगुन परिहार के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मरवाह-दच्छन इलाके की मस्जिदों से हिंदुओं को मारने के ऐलान किए गए थे.

कर्रा ने पूछा कि BJP विधायक के पास इस दावे का क्या सबूत है. उन्होंने इस बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए शगुन परिहार से इस्तीफे की मांग की. उनका आरोप है कि इस तरह के बयान से संवेदनशील मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है.

कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर BJP ने पलटवार किया है. पार्टी ने कहा कि पूरा देश दो बहादुर SPO की मौत पर दुखी है. ऐसे समय में कांग्रेस अध्यक्ष ने बिना जांच पूरी हुए एक अपुष्ट थ्योरी पेश की है. इससे सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम फैल रहा है.

यह भी पढ़ें: 'मस्जिद से SPO को मिली थी धमकी', किश्तवाड़ हत्याकांड पर BJP विधायक का दावा

BJP ने कहा कि जवानों के बलिदान को राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए. पार्टी ने कांग्रेस से अपने बयान वापस लेने और शहीद जवानों के परिवारों, सुरक्षा बलों तथा देश से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है. इस विवाद पर जम्मू-कश्मीर BJP के प्रवक्ता और विधायक रणबीर सिंह पठानिया का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की आलोचना की है.

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क्या है पूरा मामला?

किश्तवाड़ के कियार गांव के रहने वाले दो SPO बाबी चंद और रशपाल कुमार 11 नवंबर को अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे. वे सेना की एक पोस्ट पर जवानों की जगह लेने जा रहे थे. इसके बाद दोनों लापता हो गए. 12 नवंबर को जंगल में उनके शव मिले थे. दोनों के शरीर पर गोली लगने के निशान थे. उनकी सर्विस राइफलें भी गायब थीं.

इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया. BJP विधायक शगुन परिहार ने स्थानीय स्तर पर साजिश और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया था. अब कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है.

यह भी पढ़ें: किश्तवाड़ के जंगल में मिले दो लापता SPOs के शव, आतंकियों ने गोलियों से छलनी की बॉडी

फिलहाल दोनों SPO की हत्या के पीछे की वजह को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच की मांग की है, जबकि BJP ने उसके बयान को जवानों के बलिदान का अपमान बताया है.


 

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