एक्टर शरद कपूर की दोस्त हेमा चौधरी, जिन्होंने सबसे पहले एक वायरल वीडियो के ज़रिए उनकी खराब सेहत और आर्थिक तंगी के बारे में बताया था, उन्होंने अब उस परेशान करने वाली स्थिति के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने इस महीने की शुरुआत में शरद को पाया था.

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एक पॉडकास्ट में बात करते हुए, चौधरी ने बताया कि कैसे उनकी मुलाक़ात एक्टर से तब हुई, जब वह उनके पड़ोस में कुछ कुत्तों को बचाने गई थीं.

'बेज़ुबान ट्रस्ट' नाम का डॉग शेल्टर चलाने वालीं चौधरी ने बताया कि जब वह शरद के कमरे में गईं, तो वहां के हालात देखकर वह बुरी तरह हिल गईं. उनकी बिगड़ती सेहत और मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने तय किया कि वह इस बात को फिल्म इंडस्ट्री के सामने लाएंगी और लोगों से उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील करेंगी.

'बॉलीवुड कट अनकट' पॉडकास्ट में बात करते हुए, चौधरी ने यह भी बताया कि उन्होंने शरद के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि तब तक उन्हें काम मिलना बंद हो गया हो. जब मैंने उनके भाई से बात की, तो उन्होंने बताया कि एक्टर उनके पास अपने छोटे भाई को लेने आए थे. जब मैंने उनके भाई को दोबारा कॉल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. मैंने उनसे कहा, 'उन्हें आपकी ज़रूरत है.' लेकिन उन्होंने मुझे वापस कॉल नहीं किया. शायद उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है. हो सकता है कि यह प्रॉपर्टी का मामला हो या कुछ और.'

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शरद कपूर '2 साल से नहीं नहाए थे'

चौधरी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि शरद ने अपनी बुनियादी जरूरतों को किस हद तक नजरअंदाज़ कर दिया था. उन्होंने दावा किया कि एक्टर पिछले लगभग दो सालों से न तो नहाए थे और न ही अपने बिस्तर से बाहर निकले थे. उस स्थिति को याद करते हुए जिसमें उन्होंने शरद को पाया था, उन्होंने बताया कि जिन कुत्तों को वह बचाने गई थीं, उन्हीं की वजह से वह एक्टर तक पहुंच पाईं, जो उनके अनुसार, चुपचाप एक बहुत ही भयानक स्थिति से जूझ रहे थे.

उन्होंने कहा, 'तीन-चार लोग तो बस उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे. वह लगभग 99% तक खत्म हो चुके थे, लेकिन कुत्तों की वजह से मैं उन तक पहुंच पाई. मैं हमेशा बेजुबानों की बात सुनती हूं.. जब मैंने कुत्तों को बचाया, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई. वह दो साल से न तो नहाए थे और न ही बिस्तर से उठे थे. किसी ने उन्हें कॉल तक नहीं किया और न ही यह पूछा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं, इसलिए वह धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहे थे.'

चौधरी ने उनके रहने की स्थितियों को बेहद कष्टदायक बताया. उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब थे कि किसी के लिए भी बिना मदद के ऐसे माहौल में जीवित रहना मुश्किल होता. उनका मानना ​​था कि शरद को अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए तुरंत मदद की सख्त जरूरत है.

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परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है

बातचीत के दौरान एक्टर की निजी जिंदगी पर भी चर्चा हुई. उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर चल रही अटकलों पर सफाई देते हुए, चौधरी ने बताया कि कभी शरद की सगाई पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की बेटी कोएल बसु से हुई थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई. उन्होंने आगे बताया कि एक्टर अभी किसी रिश्ते में हैं, लेकिन उनकी पार्टनर ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उनकी देखभाल कर सकें.

इस अफवाह पर कि शरद का एक बच्चा भी है, चौधरी ने कहा कि उनके पास इस जानकारी की पुष्टि करने के लिए एक्टर की अनुमति नहीं है. उन्होंने बताया कि शरद ने उनसे कहा था कि सही समय आने पर वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी देंगे.

शरद कपूर की मानसिक स्थिति

चौधरी ने शरद की मौजूदा मानसिक स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शायद वे अभी ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं हैं कि अपने करियर से जुड़े फैसले ले सकें. हॉलीवुड प्रोजेक्ट साइन करने के उनके दावों का जिक्र करते हुए, चौधरी ने कहा कि फिलहाल उन्हें अपनी मौजूदा परिस्थितियों से उबरने के लिए सहारे की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने तुरंत यह भी स्पष्ट किया कि वे एक्टर को 'झूठा' नहीं मानतीं. उनका मानना ​​है कि बॉलीवुड या कहीं और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सोचने से पहले, उन्हें मदद की जरूरत है.

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खैर इन सब के बीच, सोनू सूद, सलमान खान और अमिताभ बच्चन सहित फिल्म उद्योग के कई सदस्य अभिनेता की मदद के लिए आगे आए हैं.

कौन हैं शरद कपूर?

शरद कपूर ने टेलीविजन और सिनेमा में अपना करियर बनाया है, जिसमें लोकप्रिय टीवी शो स्वाभिमान (1995) से लेकर दस्तक (1996) और जोश (2000) जैसी फिल्में शामिल हैं. बाद में वह एलओसी कारगिल, लक्ष्य, वांटेड और जय हो में फिल्म निर्माताओं महेश भट्ट, मंसूर खान, जेपी दत्ता, फरहान अख्तर, प्रभु देवा और सोहेल खान के साथ काम करते हुए दिखाई दिए. उनकी सबसे हालिया स्क्रीन उपस्थिति 2019 की रोमांटिक थ्रिलर कैबरे में थी, जो ZEE5 पर रिलीज हुई थी.

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