शराब की लत छोड़नी है. इसी उम्मीद में मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ लोग एक जगह पहुंचे. उनसे कहा गया कि पौधे की जड़ से बना एक खास पानी पीने से शराब छूट जाएगी. पानी का रंग लाल था. लोगों ने उसे पिया और फिर कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. पानी पीने के बाद लोगों को उल्टियां होने लगीं. देखते ही देखते सात लोगों की तबीयत बिगड़ गई. इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

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घटना बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र के पाटाखेड़ा की है. मरने वालों की पहचान 34 साल के रामकिशोर झाड़े और 22 साल के संजय उइके के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, शराब छुड़ाने के नाम पर लोगों को एक पौधे की जड़ से तैयार किया गया तरल पदार्थ पिलाया जाता था.

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जड़ को पानी में भिगोकर लाल रंग का घोल बनाया जाता था. बुधवार को भी कुछ लोग इसी उम्मीद में वहां पहुंचे थे कि इस पानी को पीने से उनकी शराब की लत छूट जाएगी. लेकिन इसे पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. उल्टियां शुरू हुईं और सात लोगों को परेशानी हुई. दो लोगों की मौत हो गई. बाकी पांच को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

किसी ने एक गिलास पिया, किसी ने दो

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अस्पताल में भर्ती मोहन अमरुते ने बताया कि शराब छोड़ने के लिए वहां काफी लोग पहुंचे थे. कुछ लोगों ने एक गिलास पानी पिया, जबकि दो लोगों ने दो-दो गिलास पी लिए थे. मोहन के मुताबिक, इसे पीने के बाद लोगों को उल्टियां होने लगीं. जिन दो लोगों ने दो गिलास पिए थे, उनकी मौत हो गई. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और पदार्थ की जांच के बाद ही पता चलेगी.

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इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. बैतूल के एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपुसे के मुताबिक, ओझा परते, शरद कवड़े और रमेश उइके के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके से पौधे की जड़ का चूरा और लाल रंग का तरल पदार्थ भी जब्त किया है. अब इसकी जांच कराई जाएगी.

आखिर उस लाल पानी में था क्या?

इस पूरे मामले में बड़ा सवाल यही है कि जिस पौधे की जड़ से यह घोल तैयार किया जा रहा था, उसमें ऐसा क्या था कि उसे पीने के बाद लोगों की जान चली गई? क्या घोल में कोई जहरीली चीज थी? क्या उसकी डोज ज्यादा होने से तबीयत बिगड़ी? या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? अभी इन सवालों का जवाब नहीं मिला है.

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शव पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे गए हैं. आज पोस्टमार्टम होना है. फिलहाल दो परिवारों में मातम है और पांच लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. शराब की लत छुड़ाने के नाम पर पिलाए गए इस लाल पानी की असलियत अब जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगी.

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