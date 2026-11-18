आज के वक्त में जेन जी की जिंदगी में AI की जगह लगातार बढ़ रही है. पढ़ाई, काम और रोजमर्रा के सवालों के जवाब ढूंढने से लेकर अकेलापन दूर करने तक, युवा कई वजहों से AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ युवा इसे सिर्फ एक टूल मानते हैं, तो कुछ इससे दोस्त की तरह बात भी करते हैं. लेकिन क्या AI सच में युवाओं के अकेलेपन को कम कर रहा है? हाल ही में गैलप की एक स्टडी में इसे लेकर कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं.

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हर देश में AI के इस्तेमाल का अलग आंकड़ा

हर देश में AI के यूज का आकड़ा अलग-अलग आया. अमेरिका, कनाडा और U.K जैसे देशों में 20% युवाओं ने कहा कि वे AI दिन में एक या एक से अधिक बार इस्तेमाल करते है. लेकिन यही आकड़ा ब्राजील में बढ़कर 40% और जापान और इटली में 35% हो जाती है. अमेरिका, यूके और कनाडा में लगभग आधे युवाओं ने पिछले एक महीने में AI का इस्तेमाल या तो बिल्कुल नहीं किया था या फिर केवल कुछ ही बार किया था.

जानकारी से लेकर दोस्ती तक, AI के कई इस्तेमाल

रिस्पॉन्डेंट्स में 82% से ज्यादा युवाओं ने बताया कि उन्होंने जानकारी देखने के लिए AI का यूज किया तो वहीं, 68% ने सुझाव और 33% ने एक कंपेनियन के रूप में AI का इस्तेमाल किया. जिन युवाओं के दोस्त सिर्फ ऑनलाइन थे, वे AI का इस्तेमाल अकेलापन दूर करने और किसी का साथ पाने के लिए ज्यादा करते थे. हालांकि, इससे यह साफ नहीं होता कि AI से मिलने वाला साथ इंसानी रिश्तों की कमी पूरी करता है या उनकी जगह ले रहा है.

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AI से दोस्ती को लेकर युवाओं की अलग-अलग राय

AI को दोस्त मानने को लेकर देशों के युवाओं की राय अलग थी. ऑस्ट्रेलिया में लगभग आधे युवाओं ने इसे अच्छा रिश्ता बताया, जबकि पोलैंड में ऐसा कहने वाले सिर्फ 12% थे. ज्यादातर देशों में युवाओं ने इसे औसत रिश्ता माना.

AI से दोस्ती करने वाले युवा ज्यादा अकेले?

जिन युवाओं ने AI का इस्तेमाल एक दोस्त के रूप में किया उनमें अकेलेपन का लेवल ज्यादा दिखा. हालांकि रिसचर्स का ये भी कहना है कि जेन जी अकेलेपन की वजह से AI का सहारा लेते हैं, AI उनकी सोशल लाइफ को प्रभावित करता है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है.

सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग में बीत रहा वक्त

स्टडी ये भी बताती है कि 72% रिस्पॉन्डेन्ट्स अपना वक्त ज्यादातर टिक टॉक या इंस्टाग्राम पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्क्रोल करके स्पेंड करते है. 10 में से 6 लोगों ने कहा कि वो कंटेंट स्क्रोल तब करते है जब वो अकेले होते है. रिसचर्स के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वक्त बिताने या लोगों से मिलकर वक्त बिताने वाले जेन जी को दोनों तरीकों से लगभग बराबर मदद मिली.

आमने-सामने की दोस्ती से कम होता है अकेलापन

जिन युवाओं की आमने-सामने अच्छी दोस्ती थी, उन्हें अकेलापन कम महसूस होता था. वहीं, ऑनलाइन दोस्तों से बात करने वालों में दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, अकेलेपन में कोई खास फर्क नहीं दिखा. अजनबियों या सिर्फ ऑनलाइन दोस्तों से ज्यादा बात करने वाले युवाओं में अकेलापन भी ज्यादा देखा गया.

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परिवार के बाहर भी भरोसेमंद लोगों की जरूरत

रिसर्चर्स ने उन जेन जी पर भी ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं है, जिस पर वे भरोसा कर सकें. रिसर्च में पाया गया कि जिन युवाओं की किसी भी तरह की दोस्ती नहीं थी, उनके परिवार के बाहर भी कोई भरोसेमंद बड़ा व्यक्ति नहीं था. ये बात तब भी सामने आई, जब रिसर्चर्स ने युवाओं के रहने की जगह, जेंडर, उम्र, शहर या गांव में रहने और माता-पिता या उनकी देखभाल करने वालों के साथ रिश्ते जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर ये स्टडी की.

AI की दोस्ती से ज्यादा जरूरी हैं इंसानी रिश्ते

रिसर्चर्स ने कहा कि AI से दोस्ती को लेकर युवाओं की उम्मीदें इंसानी दोस्ती से अलग हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की दोस्ती अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती. असल में ये मायने रखता है कि रिश्ते कितने अच्छे हैं और युवाओं के आसपास का माहौल कैसा है.

स्टडी बताती है कि AI आज युवाओं की जिंदगी का हिस्सा जरूर बन रहा है, लेकिन इंसानी रिश्तों की अहमियत अब भी बनी हुई है. AI से बात करना कुछ युवाओं को अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने का अपना अलग महत्व है. ऐसे में AI को इंसानी रिश्तों का ऑप्शन मानने के बजाय एक मददगार जरिया समझना ज्यादा सही होगा.

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